¿A qué hora se levanta Arturo Longton?: El exchico reality desmitificó los rumores sobre su estilo de vida

Una talla que ha seguido a Arturo Longton desde sus primeras apariciones en televisión, es que es flojo. Su estadía por el reality “La Granja” y “1810″ fortificaron esta mitología debido a que constantemente se le veía acostado o durmiendo.

Esto incluso fue sacado a colación cuando fue anunciado como uno de los integrantes del panel de expertos del nuevo reality de Chilevisión, “Gran Hermano”. La animadora de dicho encierro incluso agarró para el leseo a Longton, y le dijo que era su primer día de trabajo de toda su vida.

“Cacha que eso es un mito...”

En el capítulo estreno de “Team Juega en línea” que fue emitido en el canal de Youtube de Pamela Díaz, el exchico reality estaba junto a la “Fiera”, Julio César Rodríguez, Esteban Paredes y Carlyn Romero, quienes son rostros de la casa de apuestas, su rutina diaria fue mencionada.

El animador de “Contigo en la mañana” le consultó qué es lo primero que hace al levantarse de la cama. “Me hago un café para ir al baño”, señaló Longton, en seguida Romero le preguntó a la hora que se levanta, y Paredes bromeó que a las 3 de la tarde.

“Cacha que eso es un mito, me levanto a las 8 de la mañana, que me vuelva a acostar es otra cosa, pero me levanto a las 8 de la mañana”, aclaró, “mi café con endulzante y un poco de leche, troto media hora, hago un poquito de ejercicio por una hora y me vuelvo a acostar”, agregó.

“De ahí me vuelvo a acostar, y ahí veo a Julio César un rato, hago zapping”, remató.