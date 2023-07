“¡Es mi vida!”: Joselo dejó con “ataque” a Sole tras decirle que dejará Derecho en ‘Como la vida misma’

En el último capítulo de “Como la vida misma” vimos que Joselo (Max Salgado) se armó de valor y decidió contarle a su madre, Soledad (Sigrid Alegría), que quiere dejar la carrera de Derecho.

El universitario lleva tres años cursando dicha carrera y ahora anunció formalmente a su mamá sus intenciones de retirarse, para estudiar Cine.

La tremenda decisión

Para Soledad fue un verdaro balde de agua fría, ya que, por una parte, no esperaba que su hijo quisiera dejar Derecho y, por otro lado, le molestó ser la última en conocer las intenciones de Joselo, puesto que este le había contado a su padre, Marco (Andrés Velasco), y a su tío, René (Sebastián Layseca).

“Vas en tercer año. ¡Tercer año! Y hay un detalle un poquito importante, perderías la beca (...) termina de estudiar y estudia Cine como segunda carrera”, expresó Soledad tras escuchar a su hijo.

De todas maneras, Joselo le explicó que de eso no debía preocuparse, puesto que había hablado con su padre para tener su respaldo económico.

Momentos más tarde, con Marco presente, Joselo nuevamente entregó sus argumentos para dejar la carrera. “Yo me metí a estudiar Derecho porque yo realmente sentí y creía que eso era lo que tenía que ser y hacer, pero con el tiempo me fui dando cuenta que no era así”, indicó.

Soledad, sin poder creerlo, insistió en que terminar la carrera sería un “último esfuerzo”, ya que le queda menos de la mitad.

Sin embargo, su hijo perdió la paciencia y dejó en claro que la decisión ya está zanjada. “Mamá, estoy harto, por primera vez, por primera vez estoy diciendo lo que necesito (...) no puedo hacer como que todo en mi vida está bien cuando en realidad tengo la embarrada en la cabeza”, juró.

“Esta es mi vida. Y por primera vez la voy a vivir como yo quiero, ¿estamos?”, finalizó Joselo.