“¿Te mueve el piso Pamela Díaz?”: Daniel Fuenzalida respondió tajante a particular pregunta de televidente

En una reciente edición de Me Late Digital, el presentador Daniel Fuenzalida fue sorprendido con una particular pregunta sobre Pamela Díaz realizada por los televidentes.

Durante los minutos finales del programa, Fuenzalida invitó a la audiencia a enviar preguntas a los panelistas a través de las redes sociales.

Una usuaria envió una interrogante directa a Fuenzalida, preguntando: “¿Te mueve el piso Pamela Díaz?”. El conductor respondió de manera clara y tajante, dejando claro su punto de vista sobre la Fiera.

“No, no me mueve el piso”, afirmó Fuenzalida. Sin embargo, el conductor no escatimó en elogios hacia la personalidad de Pamela Díaz: “Si la encuentro muy atractiva, muy estupenda, muy guapa, muy simpática, muy trabajadora, muy buena mamá. Pero somos muy buenos amigos”.

Fuenzalida también mencionó que Pamela Díaz conoce a su esposa y que han logrado construir una sólida amistad. “La encuentro muy apañadora, muy simpática”, agregó el conductor, llenando de halagos a la Fiera.

Sergio Rojas, otro panelista del programa, no quedó satisfecho y planteó hipotéticamente: si Daniel tendría algo con Pamela. Ante esto, Fuenzalida respondió de manera tajante y enfática: “No, yo soy un hombre enamorado. Estoy comprometido, no seas falta de respeto, mi señora después te va a venir...”, le expresó a tono de broma a su colega.