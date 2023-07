“Todos quieren figurar y él es de bajo perfil”: mamá de Hans Valdés quedó aliviada luego que su hijo se salvara de la nominación

La madre de Hans Valdés, uno de los participantes del reality “Gran Hermano”, es una de las tantas personas que no se ha perdido ningún momento del programa de Chilevisión, y quien luego de conocer de la salvación de su hijo de la nominación, aseguró estar aliviada.

Yesenia Gutiérrez, modista de profesión en la ciudad de Constitución, dio cuenta en conversación con lun.com de sus primeras impresiones respecto de la performance que su hijo ha tenido en el programa de telerrealidad del canal controlado por Paramount, y de sus opciones de seguir avanzando en un espacio que, a su juicio, está lleno de personajes que “quieren figurar”, y en el que Hans deberá superar su timidez inicial para que los televidentes lo conozcan más.

El niño bueno de “Gran Hermano”

“Es un tremendo hijo. Durante la pandemia, como yo debía salir a trabajar, él se quedaba todo el día con su hermanita, le daba desayuno y almuerzo, y la cuidaba como un padre. Se merece lo que le le está pasando”, asegura Yesenia, ya más tranquila luego de la salvación de su hijo.

“Fue un alivio, pero he visto tantas muestras de cariño del país y de Argentina, Uruguay y Estados Unidos, que sabía que el público lo salvaría. Constitución está revolucionada. Me dicen que lo apoyan porque es un buen niño, con valores y me felicitan porque lo he hecho bien como mamá”, agrega la modista.

“Él es quitado de bulla, piolita y cero conflictivo. Lo veo tal cual es, pero también he visto que los demás tienen mucha personalidad. He visto que Hans trata de hablar, pero no lo dejan porque todos hablan al mismo tiempo. El otro día estaban hablando de fútbol y su pasión es el fútbol. Quería dar su opinión, pero no lo pescaban mucho. Todos quieren figurar y él es de bajo perfil. espero que muestre un poco más su personalidad. Es un niño que por primera vez se separa tanto tiempo de nosotros, así que debe extrañar”, cuenta la madre de Hans, quien al igual que muchos televidentes quedó sorprendida al conocer de la habilidad del joven con el tejido.

Esto, gracias a la amistad que ha construido con Mónica Ramos, la participante más longeva del grupo de concursantes, y con quien comparte horas de conversaciones al fragor del tejido que le propia Mónica le enseñó al joven.