“El amor no es suficiente para estar con alguien”: Ignacia Michelson se sincera sobre su quiebre con Marcianeke

Ignacia Michelson y Marcianeke decidieron poner fin a su romance tras cuatro meses relación. Aunque no es primera vez que se distancian, al parecer ahora sería un quiebre definitivo según los dichos de la influencer en sus redes sociales.

A través de una transmisión de Instagram, la chica reality respondió algunas dudas de sus seguidores en relación al término con el cantante.

La primera pregunta que le llegó fue sobre si realmente había tenido sentimientos por el cantante: “Obvio que lo quise de verdad, pero a veces el amor no es suficiente para estar con alguien”, partió diciendo.

Asimismo, Nacha aclaró que no terminaron por infidelidades o problemas irreparables, pero todo indica que fue por el círculo de Marcianeke que no termina de convencer a Ignacia.

“A veces uno puede querer mucho a una persona, amar mucho a una persona. Pero a veces uno quiere otras cosas y simplemente no va, esa es la verdad, uno cree que el amor lo es todo y no siempre es así, esa es la verdad”, señaló.

“Yo no tengo nada malo que hablar de él, nada. Porque estuvimos juntos, cada uno sabrá lo que hizo, a mi me molestan otras cosas, que no es él, son otras cosas”, cerró.