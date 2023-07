Pamela Díaz sacó “La Fiera” y defendió con todo a Jean Philippe Cretton: “Fuiste mi mejor panorama. Te deseo hoy y siempre lo mejor”

Jean Philippe Cretton publicó un video en donde golpeó la mesa y acusó que estaban haciendo una “mariconada” con él, con el linchamiento público respecto a su relación con Pamela Díaz.

Desmintió con todo el supuesto affaire que habría tenido años atrás con una exparticipante del programa The Voice, quien aseguró tener “dos fotos” junto a él. Información que Ana Isabella Ríos le reiteró posteriormente al periodista Sergio Rojas, a quien le ofreció las imágenes a cambio de dinero.

LEE MÁS: “Es una mariconada”: Jean Philippe Cretton golpea la mesa y desmiente nuevas acusaciones

“Me veo en la obligación de hacer este video. Todos me aconsejan el silencio, que me quede callado, que esto es una tormenta que va a pasar, pero siento que esto se está yendo de las manos y está agarrando un color que no me parece y es injusto”.

“Creo que hay intenciones que, por decir lo menos, dudosa de algunas personas de transformar esto casi como en un linchamiento público, una funa”, criticó el comunicador.

“Todo lo que se está diciendo es falso, es grave y es hiriente. Hablan descriteriadamente sin chequear la información”.

“La Fiera” le dio todo su apoyo

Y uno de los comentarios, que por supuesto destacó en el post de Cretton, fue su ahora expareja, Pamela Díaz.

“Basta con el ciberacoso, que la gente deje de mentir, todo lo que dices es la verdad, fue una relación la raja, donde aprendimos mucho y lo pasamos bacán. Fuiste mi mejor panorama. Te deseo hoy y siempre lo mejor”, le escribió Díaz.

Añadió: “Siempre vas a contar conmigo, Sigue siendo tu Jeanfeliiiiz. Un beso”.