Carla Jara y el problema de salud que finalmente descompensó a Kaminski: “Un síndrome vertiginoso”

Aunque ya se encuentra recuperado de la descompensación que sufrió mientras conducía este lunes el programa “Sígueme y te sigo”, el estado de salud de Francisco Kaminski sigue siendo una preocupación para los seguidores del programa de TV+ y su esposa, Carla Jara, quien aportó detalles del padecimiento que mandó a la clínica a su marido.

“Está estable”, contó la figura televisiva y otrora rostro del programa Juvenil “Mekano”, que en conversación con lahora.cl sinceró el diagnóstico que finalmente recibió Kaminski una vez que fue atendido en el centro hospitalario al que fue derivado tras finalizar el programa que conducía.

El estado de Francisco Kaminski

El traslado de urgencia de Kaminski fue realizado por Mauricio Israel, uno de los testigos en directo de la descompensación que sufrió el periodista.

“Está estable, tuvo que salir del programa porque se mareó, y ya le había pasado al principio. De hecho, me escribió: ‘Estuve a punto de desmayarme, me siento mal, no sé qué’, pero estuvo en el programa igual”, recordó la esposa del animador, quien aportó mayor tranquilidad por el evento de su marido, al afirmar que la doctora que lo “vio de urgencia” lo diagnosticó con un “síndrome vertiginoso”.

“Casi al final del programa le vino de nuevo (el mareo), y era un síndrome vertiginoso, según nos dijo la doctora que lo vio de urgencia en la clínica”, contó en el medio nacional.

“Un cuadro de estrés y alza de presión, era todo por lo mismo”, concluyó.

