El repetitivo comentario de seguidoras que sacó de sus casillas a Vale Roth: “Nueve meses en la guata para que te digan esa hue…”

Vale Roth, bailarina y exintegrante del programa Calle 7, expresó su frustración y molestia ante un repetitivo comentario que ha estado recibiendo en sus redes sociales en relación a su hija Antonia. En una serie de historias publicadas en Instagram, Roth expuso la opinión que le ha generado incomodidad.

El mensaje en cuestión afirmaba que su hija es “puro papá”, haciendo alusión a la supuesta similitud física entre Antonia y su padre. Además, la seguidora añadió que es común que las niñas se parezcan a sus padres y los niños a sus madres, argumentando que las niñas son de los papás.

[ LEE TAMBIÉN: “Que agote”: Vale Roth dejó en evidencia a seguidoras que le criticaron la libre demanda a su hija y “dejarse estar” con su “apariencia” ]

Estas palabras provocaron una fuerte reacción en Roth, quien manifestó su enojo. En sus propias palabras, expresó: “Me molestan estos mensajes. No sé por qué, pero me da la wea. Es una mezcla y punto”.

Más tarde, subió un nuevo video explicando su molestia: “No sé por qué me da la hueá, es que me carga, porque es como ‘puro papá’. Me mandan muchos mensajes así, no 10, sino como 200. Uno la tiene nueve meses en la guata para que te digan esa hueá. Da rabia”, manifestó.

Finalmente insistió en que la pequeña Antonia “es una mezcla de los dos. Punto final. Sacó mi nariz y mis cachetes y los ojos de Miguel”.