“Que agote”: Vale Roth dejó en evidencia a seguidoras que le criticaron la libre demanda a su hija y “dejarse estar” con su “apariencia”

Valentina Roth se aburrió de los comentarios mala onda y en sus redes sociales dejó en evidencia este fin de semana a un par de seguidoras que le criticaron por la libre demanda de leche que le tiene a su hija recién nacida y por “dejarse estar” tras el parto.

La bailarina, que todos los días comparte registros en las historias de su cuenta de Instagram, de sus pasos como mamá primeriza, ha relatado con una evidente alegría y satisfacción sus padecimientos postparto.

Por ello, y tras revelar que está a la espera del alta médica para retomar su actividad física, reaccionó molesta a los mensajes de unas usuarias de la red social, quienes enfatizaron en los que, a su juicio, son errores que ha cometido la mediática al alimentar bajo el régimen de libre demanda a su bebé y descuidar su recuperación física.

La molestia de Valentina Roth

“Yo pensé que me iba a demorar mucho más en recuperar un poco, o sea, tampoco estoy al 100. Estoy como a un 50, de como estaba antes. Pero no he hecho nada, y en el embarazo tampoco. En el embarazo subí 14 kilos. Me relajé brígido (sic). Comí lo que quise, mucho, mucho. Y ahora me he cuidado mucho de la comida, ni frituras, bebidas, ni endulzantes ni chocolates, nada. Pero por la Antonia (...) me da susto que le pase algo, por eso no como frituras, chocolates, bebidas no tomo”, sinceró Vale.

“Y hacer ejercicios cuando me den el alta del parto, que sería como en 15 días más o en 10. Ahora no he hecho nada, ningún ejercicio, no me he estresado nada, con respecto al ejercicio, pero después, cuando me den el alta, que yo creo que me la van a dar como en 10 días, porque como a mí no me pusieron ni puntos, no me paso nada. Parí y quedé, uh. Pero no quiero volver a hacer ejercicios hasta que mi ginecóloga me diga que puedo”, prosiguió la mediática, dejando en evidencia que en las próximas semanas retomará su actividad física.

Sin embargo, y pese a la claridad que tuvo para exponer sus próximos pasos, hubo un par de mensajes que la causaron “rabia” a la figura televisiva.

Valentina Roth publicó en sus historias la serie de mensajes mala onda que ha recibido los últimos días. Fuente: Instagram @valeroth28.

Uno de ellos en que le pidieron no dejarse “estar con tu apariencia”, y otro donde la acusaron de “acostumbrar mal” a su hija con la alimentación.

“Vale, no te dejes estar con tu apariencia, mujer, por Dios. Tengo dos hijos, uno de dos añitos y una de 15 días, Vale. Es un consejo, no te lo tomes a mal”, fue el consejo que provocó la indignación de Roth, quien publicó en el pantallazo de esa historia un contundente: “Una guate pa’ ella por favor. Me dio rabia”.

“La acostumbraste mal (...) Vale, estás mal, mis hijos dormían a las 9 y sólo despertaban una vez y ya, hasta las 6 AM”, fue el siguiente mensaje que Roth compartió en sus historias de Instagram, y al que sólo le dedicó un “que agote”.

En sus siguientes historias de la plataforma, y ya curada de espanto por la mala onda de sus seguidoras, la bailarina explicó que en el caso de la libre demanda no ha sido tan estricta, debido a que no podría hacerlo por salud mental, y que desde este sábado se dará a lo menos tres horas para dedicarse un tiempo a sus cuidados de belleza. Como el de su cabello, que este mediodía se trató en un centro de belleza del sector oriente de la capital.