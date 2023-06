“Tengo mucho que aprender”: Vale Roth dio cuenta de sus primeros inconvenientes por los hábitos nocturnos de su hija

Valentina Roth dio cuenta este miércoles en sus redes sociales del inesperado gusto por la actividad nocturna de su recién nacida hija Amanda.

La mediática figura televisiva no ha dejado ni un momento de mantener informados a sus seguidores de Instagram, a quienes les ha ha mostrado todo su proceso de gestación y el tránsito de su bebé, de la clínica -donde estuvo un par de semanas bajo observación médica tras su nacimiento- hasta su departamento. Este último, el lugar donde Roth y su esposo han debido afrontar sus primeras y cotidianas labores como progenitores.

Los padecimientos de Valentina Roth

Y precisamente dos de ellas, la que tiene que ver con mantener dormida y alimentada a su hija, les ha significado a Valentina y Miguel de la Fuente (su marido) más de algún inconveniente. Principalmente, porque ambos se dieron cuenta que su bebé se activa más en las noches que de día.

Algo que dejó en evidencia la bailarina en varios registros publicados en las historias de su cuenta de Instagram, donde reveló que su hija se mantiene tranquila durante el día, no así durante la noche: “Llegan las 8, 9 de la noche y no para”.

Valentina Roth publicó de madrugada este miércoles. Fuente: Instagram @valeroth28.

Tan activa resultó su bebé por las noches, que Valentina debió recurrir a las más insólitas fórmulas para tranquilizarla. Como lo contó en otro registro de la red social, donde reconoció que logró hacerla dormir cuando “prendí el secador y se quedó tranquila”.

“Si respiro, despierta. Modo tiesa activado”, publicó Roth, quien en la postal siguiente, y ya siendo las 4:09 horas, se dejó ver alimentando a su hija.

“Si me tienes en WhatsApp, paciencia, que no estoy contestando los mensajes hasta nuevo aviso. No se enojen si no contesto. Se los juro que no hay tiempo”, pidió posteriormente la joven, quien finalizó su periplo nocturno con Amanda haciendo un sincero reconocimiento: “Tengo mucho que aprender”.

