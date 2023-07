Expareja de Jean Philippe Cretton saca la voz y lo defiende: “Cuando se meten con mi gente o mi familia...”

Sin duda que el tema de la farándula de esta semana tiene que ver con Jean Philippe Cretton, su término con Pamela Díaz, el beso que se dio con la hija de la actriz Francisca Imboden y su llamado a parar las mentiras respecto a su persona.

En un video subido este lunes a sus redes sociales, el periodista hizo un llamado a no dar cabida a las fake news ni lo que dicen por ahí. Esto, tras el supuesto affaire que habría tenido años atrás con una exparticipante del programa The Voice, quien aseguró tener “dos fotos” junto a él. Información que Ana Isabella Ríos le reiteró posteriormente al periodista Sergio Rojas, a quien le ofreció las imágenes a cambio de dinero.

“Me veo en la obligación de hacer este video. Todos me aconsejan el silencio, que me quede callado, que esto es una tormenta que va a pasar, pero siento que esto se está yendo de las manos y está agarrando un color que no me parece y es injusto”, dijo.

Y bueno, en ese mismo post la misma Pamela Díaz lo apoyo y ahora también lo hizo su expareja y madre de su hija, María Paz Igualt.

“Para los que me conocen saben que siempre me mantengo al margen con respecto a los temas de mi vida privada, pero cuando se meten con mi gente o mi familia la situación es distinta”, comenzó un escrito subido a las stories de su Instagram.

“Me parece peligroso que cualquier persona o medio de comunicación invente lo que se le dé la gana sin tener respaldo ni evidencia alguna. Jeanphi eres un papá, compañero y amigo excelente. Siempre preocupado, dadivoso, fiel y sobre todas las cosas increíblemente empático”, señaló.

“Ahora me pregunto, cuál es la necesidad que tiene este tipo de personas que son capaces de generar tanta maldad e inventar peligrosa e innecesariamente lo que se les ocurra sin mediar el daño que genera”, sentenció.