“Me sentí atacada, me sentí sola”: Constanza Capelli rompió en llanto tras hablar sobre la polémica con Ariel de “Gran Hermano”

Durante la jornada de este lunes se vivió un nuevo capítulo de “Gran Hermano”, en donde Ariel Wuth dejó sus primeras impresiones tras ser el segundo eliminado de la casona de Buenos Aires.

Sin embargo, su salida no estuvo exenta de polémicas puesto que antes de salir del espacio tuvo que votar por uno de sus excompañeros y la escogida fue Constanza Capelli, con quien habría tenido una fuerte discusión en el encierro.

En este contexto, fue donde Diana Bolocco le pidió la opinión a los jugadores sobre el tenso momento, quienes se dividieron entre los que apoyaban a Coni y quienes se inclinaban hacia Ariel.

Tras escuchar las opiniones del resto, Coni decidió alzar la voz: “En el momento sí, me molesté, porque al principio él dijo varias cosas. Dijo que toda la casa estaba por un lado, y yo y la Trini estábamos por otro. Después metió el tema del alcohol, un tema que creo que no iba al caso en el momento. Que no quitaba lo genuino. Aunque estuviésemos tomando todos la misma cantidad de alcohol, no significada que lo que yo le estuviese diciendo no fuera genuino”, expresó la joven.

“Obviamente, reitero que mis palabras no fueron adecuadas, porque la verdad es que ese es un tema que es muy sensible para mí, me toca mucha. Mi familia lo está viendo”; agregó la bailarina en relación al asunto del alcohol.

“Me sentí atacada, me sentí sola... Y ese comentario en especial del alcohol, me sacó. A mí me cuesta mucho igual. Yo soy bastante directa, pero también súper para adentro. Entonces es un comentario que me tocó mucho, más cuando ellos están enterados de lo que me ha pasado”.

Asimismo, aclaró que “no me hago la víctima al respecto, fue mi responsabilidad lo que me pasó, pero no tenía nada ver el alcohol, quizás podría haber ocupado otro fundamento. Quizás, porque era yo lo ocupó”, agregó Constanza y rompió en llanto, por lo que Diana decidió cortar la transmisión con la casa.

Acto seguido, y tras ser encarada por sus compañeros, la participante se dirigió al baño en medio de su llanto para terminar siendo consolada por Trinidad y Mónica.

¿Qué dijo Ariel?

Ya de vuelta en el estudio de Chilevisión, el eliminado decidió dar su versión y aseguró que no estaba enterado de la adicción al alcohol que tuvo Coni en el pasado, que por eso pensó que su excompañera estaba haciendo “show”.

“Ella se me acercó a hablar, pero al final yo le hice una pregunta que fue, “¿por qué no te acercaste sin copete a hablar esto?”, destacó Ariel Wuth.

Posteriormente, Francisca García-Huidobro le recordó que también se habría burlado de los medicamentos que toma Constanza y que en un momento la trató de “hueona” junto a Lucas Crespo.

Finalmente, Ariel Wuth le intentó pedir “disculpas” a Capelli e hizo un mea culpa: “Coni, no sé si lo verás pronto o después, pero yo asumo el error de que en realidad no debería haberme burlado de tu pena”, afirmó.