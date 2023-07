“Qué asco, me cae pésimo”: Pamela Díaz desclasificó conflicto “bastante fuerte” con Negro Piñera

Pamela Díaz reveló su absoluta enemistad con el rey de la noche, “perrito, papurri, papá” José Miguel Carlos Piñera Echenique, mas conocido como Negro Piñera.

Fue durante el nuevo programa de Youtube “Algo que decir” -que realiza junto a Joaquín Méndez y Rodrigo Avilés, conocido como Gallina- que recordaron los tiempos de bohemia en el barrio Suecia, en Providencia, donde el hermano fiestero del expresidente Sebastián Piñera, era el amo y señor de la noche con su local nocturno “Entrenegros” y Pamela llegó a vivir desde Puerto Varas.

Pamela Díaz reveló enemistad con Negro Piñera

“¿Alguna vez conociste al Negro Piñera en ese tiempo?” le preguntó Gallina, dando pie a Pamela para sacar los recuerdos del baúl.

“Sí, cuando andaba con Carla Ochoa. En esa época. Yo tenía 17 años”, afirmó la animadora de “Sin editar”.

Fue en ese momento que Gallina insistió con las preguntas respecto al hombre de la característica boina negra.

“¿Podríamos decir que tu profesor de la vida es Negro Piñera’?”

“No, guácala. Qué asco”, dijo sorprendiendo a sus compañeros con su sincera respuesta.

“Él no me gusta, no cae pésimo”, dijo tajante y explicó de manera escueta los motivos, dando cuenta que no siente ningún apreció por el cantante y exempresario nocturno.

“Tuve una discusión bastante fuerte con él, es un mal educado, sobre todo con las minas. Entonces no me gusta”, sentenció La Fiera.