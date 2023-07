“Se terminó agarrando a un pariente”: Hugo Valencia destapó la olla con capítulo de La Divina Comida

El periodista Hugo Valencia arremetió nuevamente contra Yasmín Valdés por su participación en La Divina Comida. Si en la primera vez se mandó flor de pelambre de que la exMilf había preparado unos simples tallarines, ahora se fue en contra del postre, usando la ironía.

Pero no solo se quedó ahí, puesto que además, aseguró que en ese comentado capítulo uno de los participantes tuvo un affaire con un familiar.

Todo partió luego que Valdés se defendiera de las críticas, argumentando que su preparación era comida Thai y que Hugo Valencia era quien que no tenía conocimientos gourmet.

A raíz de esto, el panelista de “Zona de estrellas” continuó con los dimes y diretes, y volvió a ponerle picante a la polémica.

“Debo reconocer que no supe valorar el plato de Yasmín Valdés. Sobre todo no valoré ese ceviche de reineta con jugo de tomate que nos hizo, que es mexicano, de Acapulco, la primera persona que lo probaba en Chile fui yo”, ironizó el comunicador.

“Los tallarines thai con camarones, mango, no los supe valorar. Pero sobre todo, sobre todo no supe valorar el postre. De verdad, nunca había probado algo tan particular, distinto”, continuó.

“Era un flan de sobre de lúcuma, pero de un sobre bueno. Un flan de sobre de lúcuma, con dos o tres criollitas, no me acuerdo. Y por si a alguien no les gustaban, también habían unos chocolates de esto menta-chocolate que venden, ahora están como los precios a luca. Para que tú le pusieras al flan. Una cosa finísima, exquisito”, continuó.

Posteriormente, ironizó con el presupuesto que habría utilizado la actriz.

“Yo creo que ella compró como pensando en el Chile del futuro, entonces ella compró, le dijeron ‘la reineta está a $4.500 el kilo’. (ella dijo) ‘no, yo le voy a pagar 16 lucas por el kilo’. Fue visionaria”, bromeó con acidez.

¿Hubo romance en La Divina Comida?

Pero, eso no era nada comparado con lo que reveló después. Señalando que a una de las participantes la sacaron porque “no paraba de tomar” y e incluso hubo romance.

“En La Divina Comida a la que yo fui, a la persona que tuvieron que sacar porque ya no paraba de tomar, era otra. Y no era precisamente yo”, lanzó.

Tras ello, Valencia les envió un mensaje a sus excompañeros de capítulo.

“Yo quiero desafiar a la Charola Pizarro, a la Daniela Nicolás y a ti, Yasmín Valdés, a ver si alguno de los tres cuenta quién, de todos los que estábamos ahí, se terminó agarrando y pinchando a un pariente de uno de los jugadores”, dijo Hugo Valencia.

Sin embargo, posteriormente descartó a Charola Pizarro dejando en capilla a Daniela Nicolás y Yasmín Valdés.