“Devuélvanme a la Coni”: Expulsión de participantes de Gran Hermano generó ola de reacciones en redes sociales

Esta tarde Gran Hermano comunicó la sorpresiva expulsión de los participantes Constanza Capelli y Fernando, conocido como “El Bambino”. La inesperada noticia fue comunicada al resto de los participantes, quienes fueron convocados en el living de la casa.

La salida de ambos jugadores dejó consternados al resto de integrantes, quienes comenzaron a preguntarse qué habrían hecho sus compañeros para recibir dicho castigo. Según informó Viviana, encargada de leer el comunicado de “Gran Hermano”, durante esta noche se les informará el motivo de la expulsión.

Como era de esperarse, la noticia de la supuesta expulsión de Coni y Bambino también generó una ola de reacciones en redes sociales. Los seguidores del programa expresaron su descontento y sorpresa ante esta decisión.

En Twitter los usuarios compartieron mensajes como: “No puedo creer que hayan expulsado a Coni, ella era el alma del programa”, “Gran Hermano cometió un error enorme al sacar a Coni, ya no será lo mismo sin ella”, “Devuélvanme a la Coni” y “Si no vuelve Coni, no lo veo más”.

La reacción de Alessia, pareja de Bambino, también fue objeto de comentarios. Algunos usuarios especularon que no mostró tanto afecto ante la salida de su compañero, lo que generó dudas sobre la autenticidad de su relación. Incluso la compararon con Trini, amiga cercana de Constanza, quien no pudo contener las lágrimas, lo que conmovió a muchos espectadores.

Algunos fueron más allá y sorprendieron con creativos memes sobre la situación que se está viviendo en la casa estudio.

