El miedo del “Cebolla” Correa: teme perder su característico tono de voz luego de ser operado de una cuerda vocal

Adrián Correa, conocido popularmente bajo el seudónimo de “Cebolla”, y uno de los exintegrantes de Fusión Humor, reconoció este miércoles estar “preocupado” de perder su característico tono nasal de voz luego de operarse de una de sus cuerdas vocales.

La cirugía, que se realizó esta semana debido a una serie de problemas de disfonía y molestia de garganta que presentó en los últimos meses, fue un éxito, sin embargo, el resultado que ella puede tener a futuro en la voz del humorista es algo que mantiene muy pendiente a Correa.

El temor del Cebolla

“Tenía un desperfecto (en una de las cuerdas) y pueden ser varias opciones, un quiste, un nódulo. Ahora estoy a la espera del resultado de la biopsia para tener un diagnóstico más certero. Estoy en un momento de incertidumbre, a la espera del resultado”, cuenta el comediante en lun.com, medio donde profundizó en los temores e incertidumbres de un procedimiento que necesitaba realizarse.

“Empecé con molestias de garganta y con disfonías frecuentes. Eso partió entre mediados y fines de 2022. El doctor, antes de operarme, me mencionó que me podría cambiar un poco la voz, quizás se pondrá un poco más aguda. Tengo prohibido hablar en dos semanas así que en ese tiempo no sabré cuál será mi real voz post operación y eso, de verdad, me tiene un poco preocupado, ya que es mi principal herramienta de trabajo (...) tendré que ser mimo”, contó Adrián, quien pese a la seriedad del asunto, y como buen humorista, matizó sus temores con una serie de bromas en su relato.

“Grave o aguda, sólo espero poder volver a hacer la voz del personaje, si no tendré que hablar igual que mi compañero Bodoque. O quizás quedo afinado y comienzo mi carrera de cantante con mi primer hit ‘ce bolla olvidaaar’. Perdón, volvamos a lo serio. Es que sólo quiero hablar y recién llevo un día (sin hacerlo)”, agrega el humorista, quien descartó que este problema sea una consecuencia del covid-19 que sufrió durante la pandemia.

El "Cebolla" le contó a sus seguidores de la operación que debió realizarse en una cuerda vocal. Fuente: Instagram @cebolla_oficial.

“No tiene que ver con el Covid. El doctor no mencionó nunca eso, sí mencionó que tengo un desgaste y también lo atribuyó a todo el tiempo que trabajé en la calle, el frío y todo lo que acarrea el trabajo en la calle y en los escenarios. Me dijeron que me puedo mover, pero no hacer fuerza (...) y justo que llevaba un mes en el gimnasio”, explica.

No pierde el humor

“Como vivo solo igual no es tan difícil (olvidarse que no tiene que hablar). Cuando viene mi novia o personas escribo en una pizarra. Hoy (ayer) salí a comprar y lleve mi pizarra (...) lo malo es que es de tamaño colegio”, prosigue Correa, quien no olvida el apoyo que, en redes sociales, ha recibido luego de contar de su operación.

“Quiero agradecer a todas las personas que me han escrito por las redes sociales tirándome buena onda y quiero contarles que no paramos, que seguimos trabajando para lo que se viene luego de la licencia, teatros en Buin y Valparaíso, en agosto, y en septiembre teatro Ceina, en Santiago, con nuestro show ‘¡Mentira, seguimos!’. En octubre, por primera vez, nos presentamos en Argentina con mi compañero Bodoque, en el teatro Chacarerean (en Buenos Aires)”, señala el humorista, quien fiel a su estilo y sus reiteradas bromas, asegura que dejará el cigarro una vez que vuelva a hablar. Aunque sólo sea eso lo que dejará a futuro.