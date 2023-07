“Me parece un carerrajismo espantoso”: Paty Maldonado arremete contra María José Campos por renegar sus inicios en la TV como la “Porotito verde”

Los comentarios de María José Campos en “La Divina Comida” llegaron hasta los oídos de Paty Maldonado, quien criticó su forma de expresarse sobre su pasado en la televisión chilena como la “Porotito verde”.

Cabe recordar que la exMorandé estuvo como invitada en el programa de Chilevisión, en donde se refirió a este tema: “Me arrepentí de haber hecho todo lo que había hecho, me lo cuestioné durante mucho, renegué de la ‘Porotito verde’, quería que la gente se olvidara de mí porque pensé, equivocadamente, que si olvidaban podría tener una oportunidad en el teatro”, confesó.

Eso sí, aunque intentó dar a entender que no se arrepiente de sus inicios: “De verdad que si volviera a nacer, volvería a hacer todo de nuevo, lo mismo. Me encanta bailar y me encanta el teatro también”, -

Las críticas de Maldonado

A raíz de estas declaraciones, la panelista de “Tal Cual” decidió lanzarle en contra de la bailarina: “Si tú me dices a mí que ‘me arrepiento de no haber sido una buena hija’, que rico. ‘Me arrepiento de no haber sido una buena hermana o ser humano’, fantástico. Pero decir que se arrepiente de lo que hizo como Porotito Verde me parece un carerrajismo espantoso”, dijo de entrada en el programa de TV+.

“Cuando te pasaban el cheque mensualmente no te arrepentías nada. Hay un dicho muy cierto que dice que toda vaca se ha olvidado que fue ternera”, expresó.

“Nadie te dice que lo estés recordando siempre, pero momentito, lo que hiciste, lo hiciste y ya”, sostuvo la opinóloga.

Por su parte, Raquel Argandoña también quiso aportar a la conversación y comentó que María José fue cuestionada por su entorno del mundo de la danza cuando decidió entrar en la televisión.

“¿Dónde se ganaba la vida ella? En lo de Kike Morandé. Con esas plata ella vivía, comía y se podía dar sus pequeños lujos. No lo podía hacer como bailarina”, arremetió Paty.

“Si tu me dices a mí que la Porotito Verde asaltaba bancos, violaba, mataba. Bueno, momentito (…) me parece que no debería (arrepentirse)”, aseguró.

Acto seguido, aseguro que la nueva postura de la bailarina es “de la mujer que es feminista, para caerle bien a un sector de gente. Mi opinión personal, no es la opinión de ustedes (…) Populismo, no se lo mando a decir con nadie, quiere estar bien con Dios y con el Diablo”, lanzó.

“Si tu no has matado a nadie, no le has robado un centavo a nadie, no le has hecho daño a nadie, por qué tienes que entrar a justificarte para caerle bien a un montículo de personas. O sea eres una simple oveja. Qué pena por ti (…) que sigas el rumbo de las otras ovejas”, sentenció Paty Maldonado.