“Porque quiero hacer...”: Kathy Contreras y la razón que dio para no intimar que dejó impactado a Martín Cárcamo en “¡Qué dice Chile! Prime”

Un particular momento se vivió este miércoles en el programa de concursos “¡Qué dice Chile! Prime”, donde la exintegrante de programas juveniles, Kathy Contreras, dejó de una pieza al animador del estelar de Canal 13 al reconocer que uno de los motivos por los que no haría el amor aunque tuviera ganas está relacionado a una de las más básicas necesidades biológicas.

Fue en el contexto de una de las preguntas del concurso planteadas por Martín Cárcamo, relacionada al “¿por qué razón no harías el amor aunque tuvieras ganas?”, que la mediática causó las risas del público presente en el estudio y de sus compañeros del equipo “Modelais”, Lucila Vit, Ernesto Lavín y Camilo Huerta, quienes no dieron crédito al particular motivo por el que Kathy no intimaría coin su pareja.

La respuesta de Kathy en Canal 13

“Porque quiero hacer caquita, jajajá”, lanzó la modelo, cuya frase tomó por sorpresa al animador, quien ya en la previa había escuchado las fallidas respuestas de Vit (“porque estoy enferma, no puedo”) y Lavín (“para no despertar a la guagua”), que dejaron a Contreras con la obligación de acertar para seguir en competencia.

“¡Qué dice Chile! Prime”: Exchicos “Yingo” se reúnen para jugársela con todo por una fundación

“Mi familia es súper competitiva, esto viene en la sangre”: Natalia Duco aparecerá con su familia en “Qué dice Chile”