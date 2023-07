“Soy una sobreviviente”: Mila Correa regresó a Brasil a recuperarse de su última cirugía por cáncer de mama

La bailarina y exparticipante de “Amor a prueba”, Mila Correa, regresó a Brasil luego de su más reciente cirugía contra el cáncer de mama, donde reconoció que se quedará por un prolongado tiempo para buscar algún tratamiento postoperatorio.

Radicada en nuestro país desde 2010, la brasileña padeció todo su proceso de salud entre quimioterapias e intervenciones, la última, este año, y que motivó en Mila los deseos de regresar a su nación, según reconoció en conversación con lun.com.

La rehabilitación de Mila con el cáncer

“Llegué a Chile en 2010, y ahora me fui a Brasil, no sé si de manera definitiva. Me hubiese gustado irme hasta fin de año, pero iré viendo mes a mes porque tengo proyectos allá (en nuestro país). Quiero ver unos entrenamientos en Sao Paulo para la recuperación de mujeres con cáncer de mama que hacen preparadores físicos”, contó la bailarina, quien entre sus ideas reconoció estar “preparando un proyecto con la danza como ayuda para la recuperación”.

“(La idea) es traer eso a Chile, porque allá hay otra cultura porque ahí es raro ver una mujer con cáncer entrenando, y yo lo hice cuando estuve con quimioterapia. Y también tenía unos proyectos en TV en Brasil en carpeta. Veré qué puedo hacer dentro de mi rehabilitación y mi estado físico”, reveló.

Respecto de su reciente cirugía, que resultó todo un éxito para Mila, la mediática aseguró que ahora “puedo decir que soy una sobreviviente del cáncer”.

“A mí me dieron el alta y sacaron todos los tumores con cáncer, pero todavía no puedo decir que llevo en remisión hace un año porque aún no lo cumplo y venía esperando esta cirugía ese mismo tiempo, pues tuve algunos exámenes alterados”, agregó.

“Ha sido una de las esperas más largas de mi vida, un estrés gigante. Primero me decían que iba a ser en tres meses, después en seis, después quedó en veremos porque mi cuerpo debía estar preparado. Fueron muchos análisis y biopsias para comprobar que lo que salía alterado en los exámenes no fuese nada maligno. Cuando me llamaron para decirme que me iban a operar, lloré todo lo que tenía acumulado hace un año, le dije a la señorita al teléfono que me cortara porque necesitaba llorar de la alegría. Y la cirugía salió excelente, ya tuve otra (en 2021) donde me pudieron eliminar un tumor”, reflexionó.