Aylén Milla actualizó su estado a un día de la cirugía que se hizo por su cáncer: “Me sacaron ganglio centinela”

Aylén Milla reveló este miércoles a sus más de un millón 100 mil seguidores de Instagram, los detalles de la reciente cirugía que se realizó por su cáncer de mama en la Clínica Meds.

La modelo argentina ya había dado luces ayer en sus historias de Instagram de lo doloroso que resultó el procedimiento, donde explicó cada paso de la cirugía que comenzó de madrugada con la “marcación en la mama. Dolió mucho para ser sincera”.

“No le deseo a nadie esto, pero quería contar también un poco de la realidad. Si bien siempre soy optimista y mi umbral de dolor es muy alto, esas son una de las cosas que más me dolió. Fue doloroso, horrible y me puse a llorar cuando vi todo eso. Tenía como sensación de desmayarme mientras me estaban haciendo ese tratamiento, porque primero me ponen tres pinchazos de anestesia y después tres pinchazos extrañísimos. Fue un poco terrible, pero ya estoy bien”, contó en la ocasión.

El nuevo tratamiento de Aylén contra el cáncer

El preliminar relato de Milla en un principio dejó bastante preocupados a sus fans de redes sociales, por lo mismo, la modelo y exchica reality salió este miércoles a dar más detalles de su operación.

“Ayer (martes) me operaron de la mama y me sacaron ganglio centinela y así estoy, haciendo los ejercicios pertinentes para que no se me atrofie el post”, indicó la transandina, quien dejó en evidencia su positiva mejoría a un día de su operación.

“Aclaración: Fue masectomía parcial más ganglio centinela. Eso fue mi cirugía. Me siento bien, de momento”, indicó.

Aylén Milla actualizó su estado un día después de haberse realizado un nuevo procedimiento contra el cáncer de mama. Fuente: Instagram @aylenmilla.

“Estoy en buenas manos, me he tratado todo en clínica Meds. Mis profesionales que recomiendo son el oncólogo Carlos Regonessi, el cirujano oncólogo de mama Juan Manuel Donaire. Lo dejaré en destacados por si necesitan esta info. Y mis enfermeras favoritas, todas, que hicieron mi día a día, las quiero mucho”, finalizó.

