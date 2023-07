“Tiene que ver con otra mujer”: Revelan supuesto motivo que enojó a Carmen Gloria Arroyo con TVN

El periodista y editor del programa “Zona de estrellas”, Pablo Candia, reveló cuál sería el motivo que tiene molesta a Carmen Gloria Arroyo con TVN, señalando que el enojo tendría relación “con otra mujer”.

“A mí me llegó información de muy buena fuente al interior de TVN que me dice que efectivamente en algún momento Carmen Gloria estuvo en conversaciones con Canal 13, pero no se llegó a nada finalmente. Lo que sí es cierto es que ella está muy dolida con el canal, porque me dicen textual ‘no han sabido tener tino con Carmen Gloria dentro de TVN”.

Supuesto enojo de Carmen Gloria Arroyo con TVN

Según explicó Candia La Jueza estaría sentida con el canal desde el verano, porque no la consideraron para uno de los eventos más importantes que transmite la señal y le dieron la oportunidad a otra mujer que recién se incorporaba a Televisión Nacional.

“El real motivo de la molestia de Carmen Gloria Arroyo con TVN, tiene que ver con otra mujer...la real molestia de Carmen Gloria pasa porque el canal no le dio el Festival de Olmué”, contó.

Además, agregó que “(TVN) Se lo dio a Ivette Vergara cuando llevaba solamente un par de meses trabajando dentro del canal. Ese es el real motivo que tiene cansada, cabreada y choreada a Carmen Gloria Arroyo porque no la han sabido tratar con tino y no la han sabido aprovechar”, aseguró el editor del programa de espectáculos.

“Patético”

Carmen Gloria Arroyo terminó auto defendiéndose por los comentarios que le realizó un seguidor, el que la encaró por supuestos malos tratos que habría tenido la profesional con el equipo de “Carmen Gloria a tu Servicio”.

La verdad es que si existió un reclamo del personal del programa de TVN, pero en lo que se equivocó el seguidor de Carmen Gloria, fue que este no fue contra ella, sino que contra las altas esferas y jefaturas del espacio.

La situación fue denunciada por Sergio Rojas, Luis Sandoval y Paula Escobar en el programa web de farándula, “Que te lo digo”, donde explicaron bien lo sucedido.

Ante esto, La Jueza rompió el silencio.

“Si le cree a quien vive de inventar historias del resto, tendrá que seguir esperando para celebrar mi caída… tristemente patético”, dijo la mujer fuerte de TVN.