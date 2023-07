Daniela Aránguiz acusa manipulación económica de Jorge Valdivia: “Hace 5 meses no me deposita ni diez lucas y él sabe la calidad de vida que yo tengo”

Daniela Aránguiz conversará con Jean Philippe Cretton esta noche en “Podemos Hablar”, donde hablará en detalle de su actual relación con Jorge Valdivia, de sus infidelidades y de lo que ha ocurrido con la diputada Maite Orsini.

“Jorge a mí, siempre me castigo con la parte económica, muchísimo, ahora hace 5 meses no me deposita ni diez lucas, nada, y él sabe la calidad de vida que yo tengo, que le dimos a nuestra familia, y es súper difícil decirles a tus hijos que no podemos viajar”, dijo Aránguiz.

Agregó que cuando estaban mucho más jóvenes, “y nos peleábamos, Jorge se iba de la casa, y se llevaba las tarjetas, estaba concentrado, y me dejaba una semana sin poder salir con mi hija en coche, cosas así, siempre él me manipuló con la parte económica”.

“Le dije Jorge yo quiero que le pagues los pasajes a tus hijos (se van de vacaciones a su casa en Estados Unidos), y me dice mientras que tú hables mal de mí y de Maite, yo no te voy a dar nada, eso lo tengo en un Gmail, a mí que me pongan a una mujer por delante de mi familia yo no lo aguanto”, sentenció.