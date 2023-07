“Lo encuentro fome, cero atractivo, raro y fresco”: Hermana de Fran barrió con Lucas de ‘Gran Hermano’

Francisca Maira y Lucas Crespo conformaron una de las parejas más comentadas del nuevo reality de Chilevisión, Gran hermano.

Se han mostrado cariñosos dándose besos y abrazos. Incluso él hasta le regaló chocolates y flores a la rubia, pero algo -que nadie entiende bien- pasó entre ellos, porque pese a que todo parecía ir viento en popa, fue él mismo quien le puso freno al asunto. “No quiero estar en una relación ahora, te estoy siendo honesto”, agregó más tarde.

De todas maneras, este cambio de actitud, extrañó a Fran, quien frontalmente se lo hizo saber: “Le quitaste el dulce a un niño y eso duele”, le lanzó.

Lo que opina la hermana de Francisca Maira

A Macarena Maira, hermana de Fran, no le gustó nada la relación de idas y vueltas que entabló Lucas y la rubia. Así lo manifestó en conversación con Las Últimas Noticias.

“Lucas es raro, dice una cosa y hace otra. Me cae mal, no me gusta nada para la Fran. Nunca me gustó”, lo lapidó de entrada,

“Cada vez que los veo juntos, me carga y me dan ganas de que él se vaya (de la casa). Y mi hermana (para las relaciones) es como dijo: todo o nada”, juró.

Después dijo que Lucas era “más fome que chupar un clavo”. “Lo encuentro fome, cero atractivo, no sé qué le vio. Por último fuera simpático, pero tampoco. Encuentro que no tiene nada”, afirmó.

“En un principio él le pidio flores, entonces es como cuentero, pintamonos. Aparte como que le gustan todas. Es un fresco”, agregó.

Finalmente, expresó que “no hay nadie, ningún hombre ni mujer, ahí dentro para mi hermana”.

