Daniela Aránguiz lanzó comprometedora bomba contra su excuñado Claudio Valdivia

La panelista de “Zona de estrellas” Daniela Aránguiz se mandó una bomba de proporciones antes de comenzar las vacaciones junto a sus hijos a Estados Unidos, desclasificando un supuesto interés que su excuñado Claudia Valdivia, habría tenido con ella mientras estaba casada con Jorge.

Así lo contó en el programa de Zona Latina, justo al momento que definían quién era “El pastel del semestre”, ranking conformado por Parived, Marcelo Ríos, Mauricio Pinilla, Sergio Rojas con José Miguel Viñuela y Maite Orsini.

Fue al momento de entregar su voto, cuando Aránguiz aprovechó de mandarle un mensaje a su exmarido, puesto que no la habría ayudado económicamente para comprar los pasajes aéreos de sus hijos hacia Estados Unidos, país donde tienen una confortable vivienda al interior de un condominio, la que compraron antes de la polémica separación.

Daniela Aránguiz echó al agua a Claudio Valdivia

“Quiero aprovechar de despedirme antes de dar mi voto, porque me voy a Estados Unidos dos semanas...”, dijo de entrada antes de disparar a quemarropa.

“Tienen muchos cahuines, supe que Jorge tiene plata para algunas cosas, para otras no. Como una de ellas es celebrarle el cumpleaños a su hermano hasta con cámara 360... supiera que toda la vida se me tiró Claudio , eso digo para despedirme”, dijo sin filtro, dejando a todo el panel en shock con la confesión, de la supuesta traición del exchico reality con su hermano mayor.

Finalmente, entregó su voto, explicando que “obviamente por reírse de toda la gente, reírse de todo Chile y hacer abuso de sus privilegios (mi voto es para) Maite Orsini”, señaló, haciendo que la parlamentaria fuera elegida como la “pastel del semestre”, casi de manera unánime.