“Eran bien pacatos en Chile”: Wilma González recordó polémico beso que le dio a Mariana Marino en Mundos Opuestos

Wilma González reapareció en el último episodio de “Zona de Estrellas”, donde analizó todo lo que ocurre en el reality “Gran Hermano”.

Por lo mismo, rememoró su paso por el recordado reality de Canal 13 “Mundos Opuestos” y habló del polémico episodio del beso con Mariana Marino, que causó miles de reacciones entre la audiencia de esos años.

Wilma aseguró que después de ese tremendo beso, le pidieron que dijera que su orientación sexual, era distinta, que era bisexual.

“Tú te manejas y sabes lo que puede salir en portada al día siguiente, pero no hay un productor que te diga qué hacer. Tú no te besas con quien no te gusta. Es lo que puedo decir desde mi experiencia”, indicó sobre las polémicas del actual reality.

De todas maneras, la exchica reality, expresó que sería mejor que volvieran “los realities de antes, con los directores de antes”.

El polémico beso

Recordando Mundos Opuestos, Mario Velasco trajo a colación el beso que se dio con la argentina y le preguntó “¿Fue espontáneo?”.

“Ahí fue jugando un poco, pero manejado, porque sabía lo que iba a generar. Al final, ni siquiera salió (al aire). En esos años eran muy graves con lo del Consejo Nacional de Televisión”, aseguró Wilma González.

“Me llamaron aparte para preguntarme si podían decir que yo era bisexual”, confesó.

“Igual pedían permiso y había un protocolo que no era menor. También había mucho que ellos editaban, pero ahora no es así. La verdad es que en ese tiempo eran bien pacatos en Chile”, remató la actriz.