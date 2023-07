“Es angustiante”: Madre de Maite Orsini se refiere a conflicto con Daniela Aránguiz por Valdivia

La madre de la diputada Maite Orsini, Maite Pascal, se refirió al complejo momento mediático que enfrenta su hija debido a la relación sentimental con el exfutbolista Jorge Valdivia y, principalmente, por los comentarios de Daniela Aránguiz en su contra, señalando que “es angustiante”, confesó a LUN.

“Como mamá es un poquito angustiante cuando ves que tu hija está tan expuesta (mediáticamente) y que eso no le hace tan bien. Para una es difícil ver que tu hija está en la boca de todo el mundo”, comentó, justo el día después que Daniela Aránguiz habló ‘a calzón quitao’ sobre la relación de Jorge Valdivia con la parlamentaria, en el programa de CHV “Podemos Hablar”.

Maite Pascal, se refirió a las polémicas que pusieron a su hija en la palestra, sobre todo después del caso “telefonazo” a carabineros, en defensa de Jorge Valdivia.

“Creo que en primera instancia, cuando recién cae todo esto, la primera sensación fue irse poquito para adentro. En ese instante no se habla ni se pone en palabras nada, porque recién estás decantando lo que te está pasando. Luego viene el momento en que tú dices ‘ya, necesito un poquito de cariñito’”, aseguró la mamá de la parlamentaria.

Tras esto, criticó a los deslenguados que hablan sobre la vida sentimental de su hija.

“Es fome. Yo me preguntaba, ¿será que esas personas que hablan con tanta libertad sin saber, no tienen hijos? ¿No pensarán en lo que les afectaría a ellos como padres que estuvieran hablando así de sus hijos? No veo nada de tele y me di cuenta que todavía hay mucha gente que festina hablando del resto. Qué pena por ellos, qué triste su vida”, sentenció la cantautora.