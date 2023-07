“Ser mega izquierdista y estar con una persona facha”: Daniela Aránguiz y su crítica opinión sobre la relación de Maite Orsini y Jorge Valdivia

En una reciente entrevista en “Podemos Hablar” con Jean Philippe Cretton, la ex Mekano Daniela Aránguiz compartió su opinión sobre la polémica relación entre su ex esposo, el futbolista Jorge Valdivia, y la diputada Maite Orsini.

“Me cansé de perdonar infidelidades durante toda mi vida, y cuando una mujer llega a una edad, no estás dispuesta a seguir perdonando”, comenzó señalando Aránguiz en el estelar.

“Yo le creí otra vez. Nos fuimos a Estados Unidos, tratamos de volver, pero en paralelo, él estaba en una relación. Se levantó un día y ese mismo día que se levantó de mi cama, fue a buscar a Maite a su casa, y era el cumpleaños de ella, eso lo sé porque ella misma me contó, incluso Maite me dijo: ‘No me cag... mi carrera, cag... a él’. Eso lo tengo escrito, palabras de ella”, manifestó.

Además, la ex del “mago” Valdivia, reveló que ella misma fue quien se contactó con Maite Orsini, para saber si efectivamente le estaban “poniendo los cuernos”. “Le dije: ‘Quiero saber si tú estás saliendo con mi marido’. Ella me respondió: ‘Yo no tenía idea que todavía... A mí Jorge me dijo del principio que ustedes dos no tenían nada’”, contó en entrevista con Jean Philippe.

Respecto a la nueva relación de su expareja señaló: “Ojalá que algún día conozca el amor de verdad y como él lo dijo: Pucha que es rico enamorarse”. Y también aprovechó de lanzar: “Igual es super heavy ser mega izquierdista y estar con una persona super facha”. Aludiendo a que el exfutbolista tendría una tendencia “derechista”, mientras que la diputada es militante de Revolución Democrática.

Ante esta declaración, Jean Philippe Cretton, conductor del espacio le señaló: “Pero se da. Como la canción de Arjona”.

“Él me contó él mismo que ya estaba yendo a marchas. Así que va bien encaminado”, respondió irónicamente.

Finalmente la panelista expresó que Orsini “no tiene la culpa. Tiene la culpa de haberle creído. Yo creo que ella es una víctima de él, cien por ciento, o sea si piensan que le arruinó en cierto modo su reputación política, también tiene razón. Ella está teniendo una relación que es ficticia, porque no empezó cien por ciento verdadera, la relación ya empezó basada en mentiras”.