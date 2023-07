“Su habitación estaba llena de...”: Daniela Aránguiz reveló cómo se enteró del romance entre Jorge Valdivia y Maite Orsini

En una reveladora entrevista en el programa de conversación “Podemos Hablar”, la panelista de “Zona de Estrellas”, Daniela Aránguiz, rompió el silencio y compartió todos los detalles sobre su dolorosa separación del exfutbolista Jorge Valdivia. Aránguiz no se guardó nada al hablar de los engaños y la decepción que ha experimentado por parte de su expareja.

Uno de los temas candentes que se abordaron durante la entrevista fue el romance entre Valdivia y la diputada Maite Orsini. Aránguiz aprovechó la oportunidad para revelar cómo se enteró de esta relación.

La panelista de “Zona de Estrellas” relató a Jean Philippe cómo descubrió el romance entre el comentarista deportivo y la parlamentaria. A pesar de su separación, Aránguiz admitió que continuó viendo a Valdivia porque aún estaba profundamente enamorada de él y deseaba estar a su lado. Sin embargo, su intuición le indicaba que su exesposo ya estaba involucrado en otra relación, y un día finalmente se enfrentó a la cruda realidad.

“Me enteré porque Jorge y yo dormimos juntos, al otro día íbamos a tomar desayuno y no llegó. Me pidió que nos encontráramos en un café debajo de su departamento”, reveló Aránguiz.

Según relató, le pareció extraño lo mucho que tardaba el exfutbolista en llegar a la cita, por lo que decidió ir por su cuenta al departamento del “mago”. “Yo tenía las llaves del departamento, así que cuando subí, pensé: ‘es extraño que aún no haya llegado después de 45 minutos’. Incluso le dije: ‘¿Qué pasa que aún no llegas?’”, narró. “Cuando abrí la puerta con la llave que él mismo me dio, me encontré con que la habitación estaba llena de ropa de mujer”.

“Nunca pensé que era de ella, porque hasta ese momento no sabía que tenían algo, entonces le empiezo a mandar fotos a Jorge. le dije: ‘¿Con quién estás?, ¿Qué es esto?’, me dio una crisis de angustia muy grande. incluso no me podía levantar y vomité”, confesó la panelista de “Zona de Estrellas”.

“Tomé ansiolíticos, estuve muy mal”, comentó. “En esa misma época Jorge estaba con 5 niñas, me consta, tengo los nombres y apellidos”, expuso finalmente Aránguiz.

