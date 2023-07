Noche de eliminación en Gran Hermano: Viralizan nueve motivos para votar en contra de participante

La noche de este domingo, el reality Gran Hermano definirá a su tercer eliminado de la casa estudio ubicada en Argentina, quien seguirá los pasos de los primeros que salieron del encierro: Benjamín Lagos y Ariel Wurth.

En esta ocasión los cuatro que están en la placa de eliminación son Trinidad Cerda, Estefanía Galeota, Jorge Aldoney y Francisco Arenas, quien no fue elegido por sus compañeros, sino que por el propio Gran Hermano, a modo de sanción por empujar a las mujeres a la piscina y provocar que Estefanía dañara su micrófono tras caer al agua.

Debido a ello, son varios los televidentes que están decididos a dar su voto contra el hombre de 61 años, por considerarlo “machista”, pero hay otros que lo defienden por ser parte de “La Familia Lulo”, conformada por Trinidad, Coni, La Pincoya, Hans, Jorge y él.

Noche de eliminación en Gran Hermano

Por ese motivo, quien sí correría riesgos de ser eliminada es Estefanía, a quien critican de unirse tarde al grupo de los favoritos del público. Además, entregan nueve razones para votar contra ella.

1-“Es una “planta” que no genera contenido, no aporta a la cocina y le llamaron la atención por no ser limpia y ordena-da, además es poco motivada y sin carisma”.

2-”Se deja manipular por el equipo de “las víboras” (Maite, Alessia, Fran, etc.).

3- “Estefanía ha votado en contra de Coni, trinidad, Mónica, Jorge, Viviana.

4. “Eliminarla significa que Francisco pueda seguir votando en contra del grupo de “las víboras” y los flojos”.

5- “Eliminarla significa que el grupo de la Pincoya “familia lulo” se fortalezca”.

6-“Eliminarla significa que Francisco puede seguir siendo amigo de Hans y ser la contención de Mónica, Coni y Trinidad”.

7- “Minimizó las emociones de Coni cuando lloró por culpa de Ariel, recordemos que Estefanía es estudiante de psicología”.

8- “Votar por ella es parte de la estrategia, no significa que apoyemos a un hombre machista, agresivo y misógino como Francisco”.

9- “Eliminarla, significa no caer en la manipulación de la producción de CHV contra Francisco”.