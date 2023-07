“Tenemos mucha química, pero a él le dura diez minutos”: Skarleth Labra le dedicó unas sinceras palabras a su expareja, Pailita

En una nueva dinámica de “Gran Hermano”, Skarleth Labra llamó la atención de los televidentes tras dedicarle unas sinceras palabras a su expareja, el cantante urbano Pailita.

La actividad consistía en recordar a sus expololos y pololas, para luego responder algunas preguntas de sus compañeros.

“A mi ex le diría que ahora, con estabilidad emocional, y con una pareja que me hace feliz y que me da interés y cariño, sin pedírselo, que a pesar de que hubieron cosas que no me gustaban o que me hicieron mucho daño, me hicieron crecer”, expresó de entrada la joven de 18 años.

“Siento que en el momento tampoco entendía el por qué de algunas cosas. Como que decía “oh, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Por qué me está haciendo lo otro?”, añadió.

“Pero ahora que crecí emocionalmente y maduré un poco, porque algunos traumas te hacen crecer, siento que le agradezco. Algunas veces necesitamos que algo nos genere un daño para cerrar nuestro corazón un poquito más. Pero le diría que sea feliz, que le deseo mucho éxito, que a pesar de todo él no es una mala persona. Y que se merece también ser feliz y una persona que le genere mucho amor”, dijo con sinceridad.

Posteriormente, Skarleth se dedicó a responder las dudas de sus compañeros con respecto a la polémica relación y a su comentado quiebre.

En este sentido, la joven confesó que cree que Pailita aún piensa en ella pero no en el sentido romántico. Además, comentó que aún mantiene su número de teléfono, pero bloqueado.

En la misma línea, Labra realizó un mea culpa y comentó que piensa que sí fue responsable de lo que pasó con el intérprete, tanto en la ruptura como en las funas en redes sociales.

¿Volvería con Pailita?

Skarleth Labra reveló que la última vez que vio a Pailita fue en febrero de este año y que siente que sigue siendo la misma, pero en una mejor versión.

“Desde que terminé con esa persona, sufrí mucho. No estaba bien emocionalmente, tenía mucha depresión, lloraba siempre. Entonces, siento como que ahora de verdad sané y de verdad ahora puedo ser feliz sin pensar en él”, reconoció la bailarina.

Acto seguido, su compañeros de encierro le hicieron la pregunta directa: le consultaron si volvería a retomar la relación con el cantante.

“No, solamente puedo arreglar las cosas con él, para quedar como en buena. Pero no volvería con él, porque ya volví muchas veces. Quizás tenemos mucha química, pero a él le dura diez minutos”, recalcó Skarleth.

“Obviamente, yo creo que él siente que yo he hablado mal de él, pero yo solamente he sido sincera. Y las veces que he hablado ha sido porque todos hablamos en parte de nuestros ex... Pero la realidad es que mi vida ya no se basa en torno a él, mi vida se basa en torno a mí y si me metí al reality fue específicamente para limpiar mi nombre, porque quedé muy mal afuera”, cerró la participante de “Gran Hermano”.