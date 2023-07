“Yo estuve embarazada, pero aborté a los tres meses”: El crudo relato de Constanza Capelli en medio de una dinámica de “Gran Hermano”

En una nueva dinámica de “Gran Hermano”, Constanza Capelli se llevó toda la atención de los televidentes y sus compañeros tras revelar una cruda historia que vivió con su expareja.

En la actividad, los jugadores debían referirse a sus examores, dedicando mensajes y dando a conocer qué cosas aprendieron de aquella relación.

Sin embargo, una de las historias más potentes fue la de Constanza, quien aseguró que tuvo una bonita relación con su ex pero que no tenía la madurez para llevar a cabo este romance.

“Quizás ustedes no saben de mi última pareja, con la cual yo quería casarme, teníamos un compromiso juntos… No quise hablar de él porque es un tema muy complicado, pero quizás le diría que me disculpe por todas las veces que le hice daño, que si lo quería y lo amé mucho, que ojalá que no dude de eso, que sí hubo amor, simplemente no tenía la madurez emocional para llevarlo, fue un momento complicado y nada, que lo quiero mucho, que yo sé que él tiene una nueva pareja y que le deseo lo mejor, que no dude del amor que le tuve”, comenta sobre su relación.

Posteriormente, Jorge Aldoney hizo una pregunta que dio pie a la confesión: “¿Pensaron tener hijos?”, consultó su compañero.

“Esto lo voy a contar porque creo que es un buen mensaje para afuera. Yo estuve embarazada, pero aborté a los tres meses porque teníamos una relación muy tóxica y yo no quería que él fuese el padre de mi hijo”, confesó dejando a toda la casona sorprendida.

“Hubiera sido injusto para ese niño”

La participante de “Gran Hermano” dio a entender que no se arrepiente de la decisión, puesto que no quería que el menor tuviera que cargar con las consecuencias de una relación tóxica.

“Me acuerdo que me puse a llorar, él me abrazó, yo enseguida lo miré y le dije ‘yo no voy a tener este niño, lo voy a abortar y no me va a importar lo que tú pienses’, pero él me apoyó, yo creo que él tampoco quería. Él pensó que yo no quería porque era muy joven, pero en verdad yo no quería porque nuestra relación era muy mala y yo sabía que yo iba a tener que cargar como madre el peso de tener que lidiar con él toda la vida y no es que sea una mala persona sino que no funcionábamos bien. Hubiera sido injusto para ese niño nacer en un ambiente de mier.... donde dos personas no se soportaban”, explicó.

Según cuenta Constanza Capelli, esta vivencia no le afectó de manera negativa en su vida, es más contó que “cuando aborté me puse muy feliz, porque fue un acto de amor hacia mi y hacia el niño, hacia otra vida, fue ir un paso más adelante de lo que podría haber sido una catástrofe. Sentí que alguien superior me estaba dando otra oportunidad”, sostuvo.

Sobre la opción de darlo en adopción, la jugadora del reality de Chilevisión aseguró que este es un proceso bastante complejo en nuestro país y enfatizó en que no quería estar embarazada.

“Sabemos cómo son los procesos de adopción, a veces son buenos a veces son malos, no me quería arriesgar, tampoco quería estar embarazada, no quería lidiar con el embarazo ni con él al lado mío”, cerró.