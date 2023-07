“Podría interpretar a su hermana”: actriz chilena que triunfa en la serie “Ghosts” se candidatea para actuar junto a Pedro Pascal

Como un referente y fan de Pedro Pascal se declaró este martes la actriz chilena Sheila Carrasco, quien por estos días triunfa en la industria de Hollywood gracias a su papel de “Flower” en la existosa sitcom “Ghosts”, la comedia más vista en Estados Unidos.

Y es que después de varios intentos por consolidar su nombre entre las actrices más destacadas de las producciones norteamericanas, la oriunda de Curacautín pudo dar el gran salto gracias a la producción que todos los miércoles se emite en la señal de Universal Comedy, desde las 21:00 horas.

El éxito de Sheila en Hollywood

“Es un sueño hecho realidad. He estado trabajando en Hollywood por un largo tiempo, intentando encontrar el papel correcto para mí”, cuenta Sheila en conversación con lacuarta.com.

“Cuando este rol apareció, sabía que era un papel que amaría interpretar. Pero también, porque la serie ‘Ghosts’, de la cual soy una fan, ya era un excelente show en Inglaterra, y yo pensé ‘oh, esto va a funcionar’. Estaba muy emocionada, muy emocionada de sumarme y poder hacer esta serie todos los días. Es exactamente el tipo de serie en la que siempre quise trabajar, siempre quise ser parte de una comedia, con gente muy divertida. Y poder improvisar, eso es lo que podemos hacer cada día. Me siento muy afortunada”, prosigue la actriz nacional, quien adelanta que más allá de la particular personalidad de su personaje, tiene poco en común con ella.

“Creo que no nos parecemos mucho, quizás en que soy cariñosa, un poco ingenua y realmente quiero conectar con la gente y ser cercana. Pero ‘Flower’ es una niña salvaje. Era una hippie en los sesenta que murió intentando darle un abrazo a un oso, porque pensaba que eso es lo que hacen los osos, dar ‘abrazos de oso’. En cambio, el oso la atacó. No es la más inteligente, pero tiene opiniones fuertes, es una feminista, vive en su propio mundo. Puede desconectar a la gente, o sea, eso es un superpoder. Así que amo poder interpretarla”, aclara la actriz, quien se reconoce “orgullosa de ser chilena”.

La invitación a Pedro Pascal

“Estoy muy orgullosa de ser chilena y trabajar en Hollywood. La familia Carrasco Montero, tengo muchos primos, tíos y tías que espero vean esto. Estoy muy orgullosa de ser parte de mi familia, soy de la novena región de Curacautín. Es el lugar más hermoso en el que he estado. Me enorgullece ser una chilena-estadounidense trabajando aquí, y estoy muy orgullosa de mis padres, por lo que han logrado con sus vidas y todo lo que nos han apoyado, a mí y a mis hermanos. Les debo todo, porque no creo que estaría aquí sin su apoyo, su insistencia en la educación y en ser una buena persona”, afirma Sheila, quien no duda en declararse una “fan” de Pascal, y de paso, proponerse como una gran alternativa de coprotagonista en alguna de las producciones en que participe el galardonado actor chileno.

“Sí y sí. Soy una gran fan. Pedro Pascal es asombroso y me gustaría trabajar con él en esta serie o en cualquiera de sus series, en cualquier momento”, exclama la actriz nacional.