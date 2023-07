“¿Qué se siente cambiar un Ferrari por un Twingo?”: Las palabras de Fran Maira que provocaron la renuncia de Lucas Crespo de “Gran Hermano”

Lucas Crespo reveló que tiene todas las intenciones de abandonar la casa-estudio de “Gran Hermano”, esto luego de no pasarla bien dentro del encierro tras una fuerte pelea con su examiga con ventaja, Francisca Maira.

Durante la más reciente transmisión, Diana Bolocco reveló que el participante habló con la producción y pidió realizar la retirada voluntaria, por lo que tiene 24 horas para decidir si continúa o se va del espacio de Chilevisión.

Según comentaron en el programa, la decisión del entrenador de Jiu-jitsu se dio luego de un fuerte encuentro con Fran.

“¿Qué se siente cambiar un Ferrari por un Twingo?”, le preguntó la mujer al influencer. “Jamás tuve un Ferrari. No estoy ni con un Twingo ni con un Ferrari”, le aseguró.

Esta analogía se debe a los rumores de que Lucas estaba coqueteando con otras personas de la casa luego de ponerle fin a su particular relación con la modelo.

“Siempre se puede sacar a pasear un auto en el fin de semana... Uno puede hablar muy bien si existe la posibilidad de ocuparlo, y como digo me mantengo muy bien a pie y espero mantenerme así, porque creo que es lo más saludable, sobre todo en espacios cerrados donde no se puede dar mucha vuelta en un auto”, agregó el influencer.

“Yo creo que el Ferrari es un auto de alta gama y no le importa mucho quien lo maneje, pero busca ser manejado”, remató Lucas Crespo, causando el impacto de Francisca Maira.

Fran le paró los carros a Lucas

La dueña de la tienda de lencería quedó en blanco tras escuchar las palabras que utilizó Lucas para referirse a ella, por lo que decidió lanzar unas fuertes declaraciones en contra de su compañero de encierro.

“Pensé que eras un hue... diferente. Por todo lo que has hecho en estas tres semanas. Te encuentro raro. Yo, si quise ser cariñosa contigo. Quise ser tu amiga. Tu te pasaste a otro límite y me faltaste el respeto. Me trataste como las hue… en mi cara”, dijo Francisca Maira ante las disculpas de su expinche, quien intentó argumentar que se pudo haber malinterpretado todo con la metáfora de los autos.

“Todo lo que tú dices se contradice con todo lo que haces. Me dejaste en claro cómo eres. Lo único que quise ser es ser tu amiga, pasarlo bien. Me decepcionaste como persona. No me vas a cagar mi seguridad, simplemente que eres la misma mierda que yo siempre pelo en mi Instagram”, finalizó.

Acto seguido, el joven decidió dirigirse a la habitación donde hablan con “Gran Hermano”, para decir que tiene intenciones de abandonar la casona en Buenos Aires.