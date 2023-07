“Quizás aquí va a quedar un poco chanta”: Benjamín Vicuña intentó explicar frase viral que involucró a Pampita tras ganar un Martín Fierro

Benjamín Vicuña sufrió en carne propia este lunes aquel refrán que indica que “quien se explica más se complica”, al intentar darle contexto a la frase que dio en Argentina durante la ceremonia de premiación de los Martín Fierro 2023 tras ganar la categoría a Mejor Protagonista de Ficción, y que se hizo viral en redes sociales, luego de afirmar, con su ex Pampita presente, que “este país me dio un amor”.

La particular situación se originó mientras el actor chileno ofrecía su discurso de aceptación del galardón, momento en el que, sin dudarlo mucho, intentó expresar -figurativamente- que estaba enamorado de la nación transandina por todo lo que le ha dado en su vida profesional y personal.

La explicación de Benjamín Vicuña

Un reconocimiento que de no haber sido porque su expareja, y madre de sus primeros hijos, que encima estaba acompañada por su actual pareja -el empresario Roberto García Moritán-, fuera mostrada en primer plano durante la transmisión del evento, no habría provocado el revuelo que generó en redes sociales.

Un impasse que el chileno quiso corregir en conversación con el programa de espectáculos de la señal Telefe “Cortá por Lozano”.

“Quise decir y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, inició Vicuña.

“Yo sé que es difícil, me lo he ganado (el premio) con mucho esfuerzo, con sacrificio, y dije ‘bueno, es un país, era 9 de julio, estaba con el cosito aparte, me dio mis hijos, me dio el amor’. Quizás me equivoqué”, agregó el actor, quien reconoció haber dejado más dudas que certezas con su viral discurso.

“Obviamente que el amor, pero justo estaba mi ex con su marido, en el salón, quizás por ahí puede haber una manipulación de ese discurso, o quizás estuve mal yo, pero claramente me refería al amor”, insistió Vicuña.