“Trini caídas”: Así fue el feroz porrazo de Trinidad Cerda en Gran Hermano por culpa de los tacos

La querida participante de Gran Hermano, Trinidad Cerda, protagonizó un divertido momento tras perder el equilibrio y caer de espaldas cuando intentaba colocarse uno de sus tacones.

Todo ocurrió cuando los integrantes del reality salieron a recibir a “Bigotes”, el nuevo integrante de cuatro patas, cuando la tripulante de vuelo “compró terreno” en la casa estudio.

[ “Nunca pensé que me iba a pasar”: Trinidad Cerda se le declaró a Jorge Aldoney en el nuevo capítulo de “Gran Hermano” ]

Fue durante la noche, cuando el canino hizo ingreso de manera bastante tímida, por lo cual Trinidad se atrevió a acercarse para hacerle cariño. Producto de ello, decidió quitarse los botines, para que el sonido de los tacos no asustara al peludo.

Tras regalonearlo, Trinidad volvió a colocarse los zapatos para ingresar a la casa, pero se desequilibró y cayó de espaldas al pasto.

Si bien en primera instancia Francisca, quien estaba junto a ella, se mostró bastante preocupada, después liberó una gran carcajada ante lo cómico de la situación. Sin embargo, a Trinidad no le causó mucha gracia y pidió que la ayudara a limpiarse.

Segunda caída de Trinidad en Gran Hermano

Pero, esta no es la primera vez que la enamorada de Jorge cae al suelo. La primera vez ocurrió días atrás, cuando se definía al segundo eliminado del reality.

“Muchachos, llegó el momento, vengan”, alcanzó a decir la animadora, quien vio desde el estudio un pequeño accidente.

Y es que Trinidad intentó sentarse en el sillón principal, pasando por encima de este. Lo que nunca anticipó es que terminaría perdiendo el equilibro, y cayendo al suelo.

“Cuidado, Trini, ¿estás bien?”, expresó preocupada Diana, mientras Jennifer ayudaba a su compañera.

“No pasa nada”, alcanzó a decir, mientras se escuchaban algunas risas en la casa de Gran Hermano.

Tras confirmar que no tuvo ningún inconveniente, la participante se sentó e intentó mantener la compostura, pero no lo logró, pues no pudo evitar reírse junto al resto de sus compañeros por este chascarro.