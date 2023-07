A los besos: Aseguran que Roberto Cox tendría nuevo romance con exchica reality

El periodista de CHV, Roberto Cox fue visto a los besos con una exchica reality. Así lo dieron a conocer en el programa “Sígueme y te sigo” y posteriormente lo ratificaron en “Zona de estrellas”.

Se trataría de Francisca Undurraga, con quien habría coincidido en su viaje a Argentina, cuando fue a ver a su madre y aprovechó de ir al estadio, a ver un partido de fútbol. Mismo encuentro donde estuvo la modelo.

[ ¿La verdadera villana?: Maite Phillips se convierte en blanco de críticas tras desubicado comentario sobre Trinidad Cerda ]

La información la compartió el periodista Andrés Baile, quien leyó unos mensajes en Twitter que escribieron cibernautas, dando cuenta que Roberto Cox había sido visto dando rienda suelta al amor.

“Hace dos fines de semana Roberto Cox fue a Buenos Aires a ver a su madre. ¿Adivinen quién más estaba allá? La señorita Undurraga…”, señaló.

Según el mensaje que leyó, “Vieron a Roberto Cox con la Fran Undurraga besándose en Argentina-Buenos Aires. Eso nomas digo”, decía el tuit.

Posteriormente, Mauricio Israel ratificó los dichos de Baile, asegurando que le llegó la misma información sobre el conductor de CHV Noticias y Fran Undurraga.

Sabrina Sosa y amistad con Roberto Cox

Ante esto, Sabrina Sosa, de quien se especuló que tenían un romance, también se refirió al supuesto affaire, señalando que desconocía la información, pero “ahora me suena… Yo le hice un encargo a Roberto de Buenos Aires, que me trajera unas galletas de Argentina que acá no están, las chocolinas”, pero él no le respondió.

“Siempre tuvimos buena onda, hablamos hasta el último día. El otro día lo llamé para preguntarle si me había traído las galletas y no me atendió el teléfono. Ahora lo entiendo todo. No me contestó, me llamó la atención”.

En Zona de Estrellas, en tanto, el periodista Pablo Candia, mostró una imagen de Cox y Undurraga sentados juntos en un exclusivo bar del sector oriente.

“Estaban muy acaramelados, no parecían amigos bailando”, contó Candia.