“Creo que es necesario”: Trinidad quiere contar su “gran verdad” en Gran Hermano

Un tenso momento ocurrió la tarde de este martes en la casa de Gran Hermano, que dejó a Trinidad Cerda llorando tras un enfrentamiento con Viviana Acevedo y Maite Phillips.

Todo sucedió en medio del desafío semanal, en donde los participantes debían ducharse en parejas para “conservar y mantener la higiene personal y los recursos de la casa”.

Sin embargo, el ambiente quedó tenso en la casa luego de que #Trini decidiera encarar a Vivi y Maite, asegurando que ambas se habían “burlado de ella”. Eso sí, la pelea no fue captada por la señal de Pluto TV debido a la censura que ocurre a veces en la transmisión 24/7.

Confesión entre lágrimas

Luego de este enfrentamiento, #Trini Cerda decidió ingresar al confesionario donde reveló que desea contar a sus compañeros de Gran Hermano su gran verdad.

Así lo comprueba un video que comenzó a viralizarse en el sitio showyfama. Ahí se puede ver cómo la tripulante de cabina le pregunta a la voz en off si considera prudente que rompa el silencio respecto al tema que le quita el sueño.

“Gran Hermano te quiero hacer una pregunta. No sé si me equivoqué o no con la situación que pasó, pero me siento muy mal”, dijo Trinidad respecto a la discusión que tuvo con Viviana, al pensar que se estaba burlando cuando se iba a bañar en la ducha.

“Creo que es necesario para mí que mis compañeros entiendan que por qué soy tan insegura. ¿Crees que debería guardar la calma o crees que debería contarle a mis compañeros mi historia para que quizás entienda, porque quizás no saben”, explica llorando.

Hace unos días, Trinidad contó en el encierro que cuando niña sufrió abusos sexuales de parte de un líder religioso y posteriormente por un primo, desde los siete a los 14 años de edad.

Ahí no dijo mucho más, pero, según videos difundidos en redes sociales, la confesión de #Trini Cerda podría tener relación con su sexualidad.