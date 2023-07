“Era muy autoritario”: Conoce quién se llevó los dos votos de Estefanía Galeota en “Gran Hermano”

En una nueva edición de “Gran Hermano” Chile, Estefanía Galeota estuvo invitada al programa para revelar quiénes de sus excompañeros de encierro se llevaría los votos en su contra.

Recordemos que durante el domingo pasado, la exMiss Chile tuvo que abandonar la casona de Buenos Aires luego de que fuera la más votada de la placa de eliminación.

“Súper contenta y feliz, quiero darle un especial saludo a mi papá y mamá que los amo tremendamente, los honro, me parece que estoy dando a conocer el ejemplo que ellos me han dado en la vida de cómo poder ser un poco más noble todos los días. Un besito enorme a todas las personas que están en la casa mirando, estoy feliz de quedarme con mis amigos”, dijo antes de irse.

Sin embargo, antes de abandonar el reality de Chilevisión, la joven de 26 años tuvo que cumplir su última misión: dejar dos votos a uno de los jugadores de “Gran Hermano”.

¿Por quién votó Estefanía?

Durante la más reciente transmisión del espacio, Diana Bolocco al fin dio paso al video donde Estefanía revela el nombre de su nominado.

“Mi votación es para Rubén, siento que no logré poder congeniar totalmente con él, sentí que era muy autoritario en algunas cosas, Será una persona muy alegre pero dentro de la casa no lo es tanto, no sentí que su mirada era honesta en muchas ocasiones, sentí que era dictatorial en el tema de la cocina, así que por eso le doy mis dos votos”, dijo sincera en su legado.