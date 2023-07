“Lo inventan con mala leche”: Diana Bolocco rechazó rumores de “mala onda” con Julio César Rodríguez en “Gran Hermano”

Diana Bolocco enfrentó este miércoles los rumores que apuntan a una supuesta “mala onda” con su compañero en la animación del reality de CHV “Gran Hermano”, Julio César Rodríguez.

La figura de Chilevisión fue enfática para rechazar dichas versiones, y en conversación con pagina7.cl, asegurar que “estoy acostumbrada” a que “se hayan inventado un montón de cosas mías”.

No me lo tomo a pecho para nada, no me lo tomo personal, sino que todo lo contrario. Para mí, esto es un mal chiste, nomás. — Diana Bolocco

La reacción de Diana Bolocco

“Rivalidades inexistentes con personas, malas ondas inexistentes, a veces amistades inexistentes”, afirmó Bolocco, quien apuntó a que el origen del rumor de su eventual enemistad con el periodista “creo que lo inventan con mala leche”.

“Además lo tiñen de un halo muy negativo respecto del programa (‘Gran Hermano’) y con eso, se tejen un montón de teorías”, agregó la comunicadora, quien de todos modos aclaró que a estas alturas de su carrera televisiva prefiere no tomarse “a pecho” los cuestionamientos.

“No me lo tomo a pecho para nada, no me lo tomo personal, sino que todo lo contrario. Para mí, esto es un mal chiste, nomás”, puntualizó Bolocco, quien reafirmó su buena relación laboral con Rodríguez a la cabeza de un programa que calificó de “increíble”.

“El mismísimo”: Revelan quién sería el polémico nuevo integrante de Gran Hermano

“Que la ‘Familia Lulo’ lo adopte”: Lucas Crespo se queda en Gran Hermano y generó ola de reacciones

“Hacerse cargo de este formato tan importante en el mundo, es una gran responsabilidad, porque es distinto a lo que he hecho en pantalla. Tiene una adrenalina especial. Me siento entusiasmada y con las pilas puestas”, aclaró Diana, quien reconoció que el actual formato del programa, bajo el concepto 360, ha sido todo un acierto de CHV.

“(Llegó) a un público que nunca ha visto televisión. Mis hijos nunca han visto TV abierta y ahora ven y consumen mucho el reality. Esto (uso de las redes sociales para emitir el programa) se aceleró y me parece un lindo desafío. Es bonito estar en un canal que apueste por eso”, puntualizó.