“No me hace bien”: Carol le puso límites a Nacho en ‘Como la vida misma’

Una tremendo cambio es el que realizó Carol (Octavia Bernasconi) en la teleserie de las 20 horas de Mega, “Como la vida misma”,

Resulta que todo parece indicar que su relación con Nacho Hurtado (Oliver Borner), la cual ha sido muy criticada tanto por sus amigos como familia, estaría bien cerca de terminar.

[ LEE TAMBIÉN: “¿Está embarazada?”: Angie Jibaja hace dudar a sus fans con llamativa fotografía ]

¿Se acabó el pololeo?

Un polémico pololeo que no ha sido indiferente para nadie, porque desde que ha estado con Nacho, Carol se fue de la casa de su madre, se alejó de sus amigos, se emborrachó en un parque santiaguino y hasta fue suspendida del colegio, tras ser sorprendida portando marihuana.

Estando suspendida, Nacho fue a verla a su casa y aquí Carol le manifestó que por ahora no quiere verlo y prefiere hacerle caso a sus papás.

“No quiero carretear, Nacho, no quiero tomar, no quiero fumar. Quiero estar tranquila y eso no me hace bien...”, le dijo Carol, siendo interrumpida por su novio.

“¿Estás diciendo que no te hago bien?”, le dijo Nacho, recibiendo solo silencio de parte de Carol, quien a los segundos le explicó que no se refería a eso, pero que quería estar “tranquila”.

“Si es así, entonces te dejo sola. Pero después no me vuelvas a buscar arrepentida por lo que hiciste, porque no estoy para las paradas tuyas”, finalizó Nacho, antes de salir de la pieza de Carol.