Yasmín Valdés y Hugo Valencia tuvieron sabroso cara a cara tras pelambre por La Divina Comida

Finalmente se enfrentaron frente a frente. Yasmín Valdés y Hugo Valencia tuvieron un sabroso y divertido cara a cara, luego que el panelista de Zona de estrellas se mandara feroz pelambre contra la preparación culinaria que realizó la actriz en el capítulo que compartieron de La Divina Comida.

Fue en el programa de Zona Latina donde la exchica reality y el periodista aclararon cómo fue realmente la comida que Valdés sirvió a los comensales, el cual según Valencia, era un simple plato de tallarines.

“Parece que no sabe de pasta Thai, porque de verdad es otra cosa. Es un plato mucho más sofisticado...y caro que el tallarín ordinario. ¿Me puedes decir dónde me metí yo la plata?, porque él me acusa que me quedé con la plata”, se defendió Valdés, simulando una dinámica de reality.

Hugo Valencia y Yasmín Valdés frente a frente

“Amiga, lo que pasa es que yo creo que estaba borracho en ese minuto cuando vine al programa. Nunca dije que te habías quedado con la plata y me tengo que retractar, porque preparó un exquisito flan de sobre de lúcuma con tres criollitas arriba...”.

Yasmín, en tanto, agregó que los 120 mil pesos que le entregó la producción los gastó en los costosos ingredientes y en los bebestibles, asegurando que todos “salieron ebrios como zapato. No hay ninguna Divina Comida que salgan sobrios”, desclasificó.

Finalmente, respecto al postre Yasmín asumió que era verdad. “El flan siempre ha sido de sobre. Lo que pasa que lo mío no son los postres. Eso sí fue barato”.