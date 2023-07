“Yo me mandé varias cag... en los matinales”: chef Rodrigo Barañao recordó épico condoro en estreno de “Machos”

El próximo episodio de “La divina comida”, de Chilevisión, contará este sábado con la presencia de cuatro destacados y recordados rostros de la cocina chilena, y uno de ellos, Rodrigo Barañao, será quien deje de una pieza a los demás comensales al recordar los desconocidos e innumerables “condoros” que cometió mientras fue parte estable de programas matinales en Canal 13.

Barañao será el primero de los cuatro invitados al estelar culinario de CHV que organizará la cena para el chef Coco Pacheco, la influencer dedicada a las preparaciones veganas, Fernanda Namur; y Dalal Halabi, que presentará de la comida árabe; los demás integrantes del cuarteto que dará vida a un “especial de cocineros”, como lo promocionó el canal propiedad de Paramount en sus redes sociales.

La confesión de Barañao en CHV

En la ocasión, y según pudo averiguar Publimetro, Barañao recordará sus inicios en el mundo de la cocina, y los innumerables oficios que realizó en su juventud antes de llegarle la oportunidad de ser un reconocido rostro televisivo nacional.

“Llevo 30 años cocinando, partí a los 23 años. Salí del colegio y me fui a hacer el intento de estudiar cocina a una escuela que ya no existe, en Viña”, revelará Barañao, quien por estos días reparte su tiempo entre Casa Espoz (donde realiza clases de cocina, eventos corporativos, asados y celebraciones varias) y las grabaciones de la tercera temporada de “Socios de la parrilla”, junto a los animadores Jorge Zabaleta, Pancho Saavedra y Pedro Ruminot.

Su arribo a la TV, contará, llegó por esas casualidades de la vida, cuando una periodista “de un canal de cable” le ofreció participar en el programa “Nosotras”.

“Yo tenía un restaurant en Vitacura que se llamaba Tex Mex, frente a Las Urracas, y llegó una periodista de un canal de cable que se llamaba ‘Nosotras’. Ahí fui a un canal de cable que era pobre y había que llevar todo hecho. Luego me llaman de CHV, estaba Carolina Arregui y Patricio Strahovsky en un matinal de mediodía, como en el 2001. Yo iba un par de veces a la semana y lo encontraba muy entretenido, siempre dije que si no iba a ser cocinero iba a ser actor”, contará el chef, quien luego de esa experiencia dio el salto a Canal 13, al matinal “Viva la mañana”.

“Yo soy bueno para hablar e improvisar, pero más allá de eso el programa de CHV se acaba de un día para otro, y justo se abre un casting para Canal 13. Voy y entro con Iván Valenzuela y Karla Constant al programa ‘Viva la mañana’. Ahí empecé a ser conocido”, confesará el cocinero, quien sorprenderá a sus invitados al recordar uno de sus mayores condoros en televisión.

“Yo me mandé varias cagadas (sic) en los matinales. Me acuerdo que estábamos en plena transmisión y venía el lanzamiento de la teleserie ‘Machos’ y hago machas a la parmesana. Llegan los (protagonistas de) ‘Machos’ y los voy a saludar, y de repente empiezan a sonar las sirenas del canal y llegan con extintores a apagar el horno que literalmente estaba prendido y ahí me dijeron el famoso ‘Barañao, te mandaste la cagá (sic), se quemaron las machas’. Abro el horno, agarro el sartén, me quemo y se me sale un garabato en el canal que es católico y que en esa época era muy estricto”, reveló.