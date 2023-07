“Algo debe haber visto el Carlitos en usted”: Otra vez Adela incomoda a su “nuera” Paula en ‘Como la vida misma’

Una nueva “pelea” se vio en el capítulo de este jueves 13 de julio de “Como la vida misma”, protagonizada por Paula (Elisa Zulueta) y su suegra, Adela (Carmina Riego).

Aunque la suegra no tiene ese título totalmente, ya que Paula y Carlos “Caco” (Claudio Castellón),el hijo de Adela, no le han puesto nombre a su relación, aunque actúan como si fueran pololos, tal como consigna Meganoticias.

Conversación incómoda

Todo sucedió luego que Adela fuera de improviso al departamento de Paula, con el objetivo de ver a Caco. Grande fue su sorpresa que, al entrar, se topó con su “nuera”, ya que a su hijo ese día le tocó trabajar de forma presencial.

Debido a eso, Paula tuvo que recibirla, teniendo nuevamente un incómodo intercambio de palabras, porque Adela llevaba humitas hechas por ella misma al departamento donde está su hijo, debido a que el personaje de Zulueta reconoció que no es buena cocinando.

“Como usted me dijo que no era muy buena para la cocina”, expresó Adela al dejar las humitas en la cocina, recibiendo una rápida respuesta de Paula, quien se defendió diciendo que “no, pero tengo otras gracias”.

“Me imagino que algo debe haber visto el Carlitos en usted, porque si no, no se entiende...”, le retrucó su “suegra”, provocando una ira contenida de Paula, quien prefirió no responderle a la mamá de Caco, aunque sí expresó su molestia con una cara de enojo a Kathy (Claudia Pérez), quien estaba presente también

Así las cosas, todo parece indicar que la relación entre ambas mujeres está muy lejos de estar en armonía. Solo queda esperar ver qué nos deparan los próximos capítulos de “Como la vida misma”.

[ LEE TAMBIÉN: Paty Maldonado cuenta con detalles el accidente automovilístico que casi le cuesta la vida ]