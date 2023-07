“Estuve a punto de morir”: Eduardo Cruz Johnson recordó cuando una oportuna reacción de su hijo lo salvó de un trágico desenlace

Eduardo Cruz Johnson recordó en “Podemos hablar”, programa del que será uno de los cuatro invitados de esta noche (22:30 horas), uno de los momentos más complejos de su vida que bien pudo haber terminado en tragedia de no haber sido por la oportuna reacción de uno de sus hijos.

El otrora lector de noticias de TVN revelará en el estelar de CHV cuando estuvo con “un 80% de perder la vida”, luego de sufrir un inesperado infarto al miocardio producto del estrés que debió soportar por semanas para cumplir con unos trabajos en su empresa de artículos publicitarios.

La revelación de Cruz Johnson en CHV

“Hubo una vez, en un momento de la vida, que decidí independizarme y tener una empresa propia, la tuve. Esto era de venta de artículos publicitarios”, contó Eduardo en parte del adelanto del programa de CHV al que tuvo acceso Publimetro.

“Un día me llama una empresa internacional, y me dicen: ‘Eduardo, necesitamos hacer dos mil muebles’. Me llaman de nuevo, y me dicen que ‘son cuatro mil’; me llaman de nuevo, al tercer día, y me dicen que son 12 mil”, recordó el rostro televisivo, quien como consecuencia de esa presión laboral, colapsó con su salud.

“Empiezo a fabricar estos muebles, y los maestros míos no cumplían. Yo los llamaba porque teníamos que cumplir las entregas parciales. Me pongo a gritar, a gritar. Hubo un día, en junio, que era feriado, y me recuesto en mi dormitorio, y mi hijo Ignacio, que me va a ver cada dos, o tres días, me encuentra tendido en la cama y me dice ‘¿qué te pasa?’. Me levanta las manos, los pies”, inició.

“Saca de su maletín algo. Vamos a la clínica urgente. Me monta al hombro, me lleva en el auto, y me dice: ‘Papá, no te vayas todavía’, y con códigos que no entiendo, él llamaba a la doctora jefa de la clínica. Y me estaban espiando en la calle, afuera, todo un equipo. Lo único que veo es una cosa azul que se viene a la cara, y no supe más de mí, por una semana, con un coma inducido”, prosiguió el lector de noticias, quien aseguró haber estado “con un 80% de perder la vida”.