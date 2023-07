“No me pongan de nuevo el congelado de Marcelo de Cachureos”: Pedro Carcuro tiró la talla tras lapsus en “24 Horas”

Ya pasaron un par de días desde que Pedro Carcuro llamó la atención de las redes sociales tras tener un extraño lapsus mientras se encontraba en la edición central de “24 Horas”.

“Mira, lo que pasó fue una tontera y te lo voy a contar”, explicó el periodista a LUN.

“Ayer estábamos en un estudio de emergencia porque entró a restauración el que ocupamos habitualmente. No teníamos monitor, hubo una descoordinación con la dirección y en ese momento yo no sabía que estábamos al aire. Y me quedé callado justamente por eso”, agregó.

“Pensé que estábamos preparando el cómo íbamos a partir, si íbamos a hacer algún cambio (...) Y se produjo esta situación y he quedado como un pelotudo”, agregó Pedro al medio.

La broma de Pedro

Parece que Pedro aún no deja este chascarro en el pasado, ya que durante la más reciente emisión de bloque deportivo en el noticiero de TVN, el comunicador aprovechó de bromear con lo sucedido.

“Quiero hacer una solicitud, que por favor no me pongan de nuevo el congelado de Marcelo de Cachureos, que me voy a quedar así”, dijo entre risas el periodista, según consignó Página7.

Por su parte, Constanza Santa María le respondió: “Estábamos jugando a eso, al congelado, era realmente la razón de tu actitud hace un par de días”, para luego continuar con el programa.