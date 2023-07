“Peleé dos veces”: Sebastián Ramírez reveló detalles desconocidos de su estadía en la cárcel

Durante el capítulo de este jueves, Sebastián Ramírez se convirtió en el nuevo participante de “Gran Hermano”, y aprovechó sus primeras horas en pantalla para hablar de su pasado.

Cabe recordar que hace un par de meses el chico reality tuvo que pasar más de dos meses en la cárcel por conducir en estado de ebriedad.

Ahora, Sebastián se sinceró sobre este episodio de su vida y confesó detalles de esta situación en una conversación con su amiga de encierro, Constanza.

“Yo caí preso, estuve 61 días en la ‘Peni’”, contó en la charla.

Tras escuchar estas palabras, su compañera le preguntó cuáles fueron los motivos que lo llevaron a estar tras las rejas, a lo que respondió: “No, no me pitié nada, pero yo no era para estar en cana. Solo que fui por un supuesto amigo y no presentaba los papeles el maricón, y me martillaron”.

“El hue… no presentó los papeles (…) Antes de entrar me mandé en manso reality, fue hace poco, el año pasado”, explicó.

Sobre este momento, Ramírez aseguró que su estadía en la cárcel fue “brígido, menos mal habían hue… buena onda (...) Peleé dos veces pero puta no es nada con lo que me podría haber pasado”, cerró.