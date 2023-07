“Nos han llegado amenazas de muerte”: Pololo de Maite Phillips la defiende de las críticas de televidentes de “Gran Hermano”

Maite Phillips, participante de “Gran Hermano” Chile, se ha convertido en objeto de críticas y ataques en redes sociales debido a sus intervenciones en el reality. Su pololo, Tomás Salamé, reveló en una entrevista que ha sido difícil para él presenciar la exposición y los descargos del público hacia su pareja.

En una conversación con el programa “Zona de estrellas”, Salamé expresó su preocupación por la forma en que Maite ha sido retratada como una especie de villana.

“Lamentablemente la han mostrado como una especie de villana... Al principio era la favorita, haciendo las compras, ordenando todo muy bien, y lamentablemente con estos pequeños encuentros que se tienen en casa agarran vuelo por redes sociales y ya sabemos cómo es la cosa”, explicó Salamé.

[ LEE TAMBIÉN: ¿La verdadera villana?: Maite Phillips se convierte en blanco de críticas tras desubicado comentario sobre Trinidad Cerda ]

“¿Es la villana?”, le consultaron los panelistas a Estefanía Galeota, la reciente eliminada de Gran Hermano. “No he visto todas las imágenes, pero dentro de la casa no se sentía eso”, aseguró la modelo.

“Las imágenes se manipulan, se cortan, te pinchan cuando quieren, donde quieren, y el resto de las cámaras no se muestran”, añadió el pololo de Maite Phillips.

En cuanto al posible riesgo de eliminación de Maite del programa, Salamé comentó que “Al principio, cuando quedó en placa, definitivamente por el odio que está llegando en redes sociales. Es terrible, y finalmente lo que se ha dado estas dos últimas noches, creo que se podría dar vuelta la situación”.

Además de las críticas, Salamé reveló que han recibido amenazas de muerte a través de Instagram, tanto en la cuenta de Maite como en la suya propia. “Nos han llegado hasta amenazas de muerte al Instagram de Maite, a mi Instagram: ‘La esperamos cuando este afuera’”, contó.

Recordemos que Phillips ha sido fuertemente criticada en las redes debido a polémicas frases que ha manifestado contra Trinidad Cerda y Constanza Capelli, quienes se han posicionado como jugadoras favoritas del público.

En una conversación que Maite sostuvo con Fran, ella afirmó lo siguiente respecto a Trini: “como que la veo y me dan ganas de pegarle un combo, pero no me cae mal (...) La Trini no la soporto, pero no me cae mal. Ayer cuando me respondió, usé todo lo que estaba dentro de mi poder para no ponerle un combo en el hocico y no mandarla a la mierda”.

Esta frase fue suficiente para que la concursante haya ganado detractores entre los televidentes.

[ LEE MÁS: “La veo y me dan ganas de pegarle un combo”: Maite se ganó el repudio de las redes sociales y piden sanción de Gran Hermano ]