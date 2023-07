“Es súper ofensivo”: Estefanía Galeota negó falsas acusaciones en su contra ocurridas en Gran Hermano

Estefanía Galeota se refirió a las críticas de sus excompañeros de Gran Hermano, quienes la acusaron de robar comida durante el encierro.

Como invitada al programa Zona de estrellas, la exparticipante del reality de Chilevisión, habló sobre el tema y quiso aclarar las críticas en su contra.

Esto luego de que varios de sus ex compañeros de encierro cuestionaron su higiene cuando ella estuvo en la casa estudio, incluso algunos aseguraron que había dejado una toalla higiénica tirada, y de usar una rasuradora sin permiso.

Estefanía se defendió

La joven alzó la voz y desmintió las acusaciones, entregando detalles de cómo sucedieron las cosas en realidad.

“Anoche estaba mirando un poco del reality y Lucas Crespo habló 15 minutos sobre mí, sobre un supuesto robo, que yo había hecho unos huevos, una dobladita, que me había robado comida. Él comenzó la conversación”, contó.

Además, Estefanía precisó que en la conversación estaba con Maite Phillips y Viviana Acevedo. “Dijeron que yo había robado, pero Francisco fue el que le dijo a Lucas. Resulta que Francisco es el que se roba la comida. Maite menciona que Jorge y Pincoya habían dicho que ‘ya se había ido la rata’, refiriéndose a mí”, afirmó, según consignó Página 7.

“Después Vivi vuelve y dice ‘ya se murió la rata’. Escuchar ese tipo de términos, es super ofensivo verlo desde fuera. Se siente mal evidentemente, Y creo que nadie se merece ese tipo de tratos, porque no están seguros. Ellos no me vieron”, afirmó.

Por último, la joven recalcó que espera las disculpas pertinentes una vez que sus compañeros salgan del encierro de Gran Hermano, ya que fue acusada falsamente y se dejaron llevar por los comentarios de otras personas de la casa estudio.