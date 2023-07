“Le duele mucho la deslealtad”: Mamá de Coni habló de los conflictos de su hija en ‘Gran Hermano’

Hace un par de días Constanza Capelli y Francisca Maira protagonizaron una tensa discusión en ‘Gran Hermano’ que no ha dejado de tener repercusiones. De hecho, la última en referirse a este hecho -y varios otros- fue la madre de la bailarina, quien aseguró que su hija aún tiene “heridas que sanar”.

Todo se originó cuando Trinidad Cerda -amiga de Coni- mantuvo una cercana conversación con Fran, lo que desencadenó que Constanza la tildara de “desleal”.

“¿A qué te refieres con lealtad?”, le dijo Maira, antes de sacar el tema del alcohol, que revictimiza a Coni por sus problemas del pasado.

“Te gusta el conflicto. La hueá del copete es donde quieres hincar, porque tú sabes que me duele. Eres una insensible (…) A mí no me faltas el respeto con lo del alcohol, payasa”, le respondió Capelli, quien se largó a llorar.

La mamá de Coni

La madre de Constanza conversó con LUN y se refirió a la reacción de su hija. “Los conflictos en circunstancias tan extremas, como lo es un encierro con personas que no conoces, son inevitables y todo se magnifica”, partió diciendo Paola Capelli.

“No por eso se pierde el horizonte de lo que puede estar en el marco de lo aceptable en la convivencia adecuada”, añadió.

“No todos actúan como uno quisiera o según nuestra forma de ver las cosas. Coni es una chica maravillosa que tiene heridas que sanar, para que cuando alguien toque ciertos botones, no le duela”, aseguró

Además, Paola sostuvo que a Coni “le duele mucho la deslealtad, cuando siente que lo ha entregado todo y se la ha jugado por alguien y esa persona no responde como quisiera”.

“Ahí aparece la frustración y la pena profunda, algo que ella debe trabajar”, indicó.

“¿El punto que importa es la adicción? ¿Si estuvo internada o no? Como ella misma lo ha expresado en el reality, el punto que se debería relevar es la capacidad que tiene ella y muchos de decidir todos los días, no hacerlo más”, cerró Paola Capelli.