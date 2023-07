Antonella Ríos sufrió crisis de pánico y terminó en urgencias: “Me costaba respirar”

Una fuerte crisis de pánico sufrió la actriz Antonella Ríos durante el fin de semana, por lo cual terminó hospitalizada de urgencia, según dieron a conocer en el programa de Instagram “Que te lo digo”.

“Llegó completamente desvanecida. Hoy día me dicen que está mejor, que se está recuperando”, indicó el periodista Sergio Rojas, compañero de Antonella en el programa Me Late Estelar de Zona Latina.

Posteriormente, la propia Antonella se refirió a lo sucedido, señalando que “el viernes me empecé a sentir un poquito mareada, con el pecho bien apretado y dolor de cabeza. Pero un dolor de cabeza como de presión alta, no como de dolor de cabeza”, dijo a Página 7.

Si bien, al principio no le prestó mayor importancia, al día siguiente se dio cuenta que era más serio de lo que pensaba.

“Seguramente estoy nerviosa”, se dijo, pero “pasó el otro día y fue cada vez peor, porque sudaba, estaba con la agitación en el corazón y la presión muy alta. Eso me provocó más miedo”, afirmó.

Antonella Ríos cayó de urgencias por crisis de pánico

“Me preocupé por mí, por mi salud, por estar bien, que es lo que uno siempre está pensando como mamá, estar bien para tu hijo. Una dice ‘no me puede pasar nada, tengo que estar perfecto’”, acotó.

No obstante, su condición empeoró: “Ya no pude más y me fui a Urgencias. Estaba muy preocupada, nerviosa, angustiada, llorando, me costaba respirar”, aseguró, revelando que llegó a desesperarse.

Previamente, la actriz explicó al citado medio que “en general, yo soy una persona bastante autosuficiente, de decir ‘démosle, si no pasa nada’, sin quejarse mucho, porque en el fondo uno tiene que seguir funcionando por los hijos, por el entorno, por la pega, por todo”, confesó como mea culpa.